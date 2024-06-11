В Екатеринбурге на остановке скончался человек

Следователи воздержались от комментариев
В Екатеринбурге 12 июня в районе Старой Сортировки на остановке «Расточная» умер мужчина. К месту прибыли силовики, рассказал очевидец.
«На остановке „Расточная“ на Сортировке умер мужчина, подробности неизвестны. На место уже приехали полицейские», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
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