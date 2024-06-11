11 июня 2024

В Екатеринбурге на остановке скончался человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи воздержались от комментариев
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В Екатеринбурге 12 июня в районе Старой Сортировки на остановке «Расточная» умер мужчина. К месту прибыли силовики, рассказал очевидец.

«На остановке „Расточная“ на Сортировке умер мужчина, подробности неизвестны. На место уже приехали полицейские», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.

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В Екатеринбурге 12 июня в районе Старой Сортировки на остановке «Расточная» умер мужчина. К месту прибыли силовики, рассказал очевидец. «На остановке „Расточная“ на Сортировке умер мужчина, подробности неизвестны. На место уже приехали полицейские», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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