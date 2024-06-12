Текслер: вынос ЧЭМК за пределы города спасет экологическую ситуацию в Челябинске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем обращении к парламенту региона напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина вынести Челябинский электрометаллургический комбинат за пределы города. По словам Текслера, это улучшит экологическую ситуацию в Челябинске.
«Перенос ЧЭМК историческое решение, принятое президентом. Это улучшит экологическую ситуацию», — заявил Текслер.
В ходе визита в Челябинск 16 февраля Владимир Путин, встретившись с Текслером, поручил закрыть вредное производство ЧЭМК и перенести его за городскую черту. Сам комбинат по требованию Генпрокуратуры РФ национализирован, активы холдинга переданы государству.
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