12 июня 2024

Текслер: вынос ЧЭМК за пределы города спасет экологическую ситуацию в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер выступил с обращением к депутатам заксобрания
Алексей Текслер выступил с обращением к депутатам заксобрания Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем обращении к парламенту региона напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина вынести Челябинский электрометаллургический комбинат за пределы города. По словам Текслера, это улучшит экологическую ситуацию в Челябинске.

«Перенос ЧЭМК историческое решение, принятое президентом. Это улучшит экологическую ситуацию», — заявил Текслер.

В ходе визита в Челябинск 16 февраля Владимир Путин, встретившись с Текслером, поручил закрыть вредное производство ЧЭМК и перенести его за городскую черту. Сам комбинат по требованию Генпрокуратуры РФ национализирован, активы холдинга переданы государству.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем обращении к парламенту региона напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина вынести Челябинский электрометаллургический комбинат за пределы города. По словам Текслера, это улучшит экологическую ситуацию в Челябинске. «Перенос ЧЭМК историческое решение, принятое президентом. Это улучшит экологическую ситуацию», — заявил Текслер. В ходе визита в Челябинск 16 февраля Владимир Путин, встретившись с Текслером, поручил закрыть вредное производство ЧЭМК и перенести его за городскую черту. Сам комбинат по требованию Генпрокуратуры РФ национализирован, активы холдинга переданы государству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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