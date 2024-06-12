Музыканты из ХМАО поборются за золотую матрешку на фестивале Эмира Кустурицы

Юные музыканты из ХМАО поборются за победу в фестивале классической музыки Kustendorf CLASSIC, который пройдет в Сербии под руководством известного режиссера Эмира Кустурицы. Главная приз — золотая матрешка достанется самому талантливому исполнителю. Информация о результатах отборочного тура опубликована на сайте программы социальных инвестиций «Родные города», которая поддерживает фестиваль.
«Страну представят 14 молодых музыкантов в возрасте от 18 до 25 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Омской, Томской, Тюменской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Комиссию по отбору участников в России возглавлял профессор Российской академии музыки им. Гнесиных, народный артист РФ Юрий Розум», — говорится в сообщении.
Фестиваль пройдет в Сербии с 31 августа по 3 сентября. Многие из участников отправятся туда впервые. Участники посоревнуются в вокальном мастерстве и игре на музыкальных инструментах. Победителю вручат символ фестиваля — золотую матрешку.
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