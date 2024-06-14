Движение на трассе М-5 запретят на подъезде к Екатеринбургу

14 июня 2024 в 13:22 Размер текста - 17 +

Ограничения введут в ночь на 18 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дорожники закроют движение на трассе М-5 «Урал» Москва — Челябинск на подъезде к Екатеринбургу в ночь на 18 июня. На участке будут устанавливать табло переменной информации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «В ночь с 17 на 18 июня на автодороге М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к Екатеринбургу планируется временное закрытие движения транспорта в связи с проведением работ по установке табло переменной информации. Закрытие движения на 188 километре 18 июня с 01:00 до 01:15 в направлении Челябинска и на 187 километре с 02:00 до 02:15 в направлении Екатеринбург», — следует из сообщения. Автомобилистов призвали следить за дорожными знаками, соблюдать скоростной режим и правила ПДД. «Учитывайте информацию при планировании своего маршрута», — отметили в «Уралуправтодоре». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дорожники закроют движение на трассе М-5 «Урал» Москва — Челябинск на подъезде к Екатеринбургу в ночь на 18 июня. На участке будут устанавливать табло переменной информации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «В ночь с 17 на 18 июня на автодороге М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к Екатеринбургу планируется временное закрытие движения транспорта в связи с проведением работ по установке табло переменной информации. Закрытие движения на 188 километре 18 июня с 01:00 до 01:15 в направлении Челябинска и на 187 километре с 02:00 до 02:15 в направлении Екатеринбург», — следует из сообщения. Автомобилистов призвали следить за дорожными знаками, соблюдать скоростной режим и правила ПДД. «Учитывайте информацию при планировании своего маршрута», — отметили в «Уралуправтодоре».