Движение на трассе М-5 запретят на подъезде к Екатеринбургу

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Торжественное открытие путепровода ЖБИ. Курган , проезд закрыт
Ограничения введут в ночь на 18 июня Фото:

Дорожники закроют движение на трассе М-5 «Урал» Москва — Челябинск на подъезде к Екатеринбургу в ночь на 18 июня. На участке будут устанавливать табло переменной информации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«В ночь с 17 на 18 июня на автодороге М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к Екатеринбургу планируется временное закрытие движения транспорта в связи с проведением работ по установке табло переменной информации. Закрытие движения на 188 километре 18 июня с 01:00 до 01:15 в направлении Челябинска и на 187 километре с 02:00 до 02:15 в направлении Екатеринбург», — следует из сообщения.

Автомобилистов призвали следить за дорожными знаками, соблюдать скоростной режим и правила ПДД. «Учитывайте информацию при планировании своего маршрута», — отметили в «Уралуправтодоре».

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Дорожники закроют движение на трассе М-5 «Урал» Москва — Челябинск на подъезде к Екатеринбургу в ночь на 18 июня. На участке будут устанавливать табло переменной информации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «В ночь с 17 на 18 июня на автодороге М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к Екатеринбургу планируется временное закрытие движения транспорта в связи с проведением работ по установке табло переменной информации. Закрытие движения на 188 километре 18 июня с 01:00 до 01:15 в направлении Челябинска и на 187 километре с 02:00 до 02:15 в направлении Екатеринбург», — следует из сообщения. Автомобилистов призвали следить за дорожными знаками, соблюдать скоростной режим и правила ПДД. «Учитывайте информацию при планировании своего маршрута», — отметили в «Уралуправтодоре».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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