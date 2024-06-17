Юристы нашли несостыковки в идее разрешить скорым таранить машины

Юрист Семеновский: в идее разрешить скорым таранить машины есть противоречия
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Действующие нормы и так разрешают наезд на мешающие авто, если не было другого способа выполнить служебные обязанности
Действующие нормы и так разрешают наезд на мешающие авто, если не было другого способа выполнить служебные обязанности Фото:

В случае изменений в ПДД и разрешении водителям скорых таранить мешающие авто, возникнет противоречие. Оно состоит в том, что водитель при выполнении маневров должен убедиться в их безопасности, а наезд на препятствующую машину таковым не является. Об этом заявил доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский.

«В соответствии с главой 8 ПДД любой водитель при выполнении маневров должен убедиться в их безопасности. В этом состоит внутреннее противоречие, так как подобный проезд скорой через автомобиль-препятствие не всегда может быть безопасен», — заявил в беседе с РБК Семеновский.

Он добавил, что в действующих правилах скорым и так разрешен наезд на иное транспортное средство, если иначе выполнить служебные обязанности было невозможно. В такой ситуации виновным с большой долей вероятности будет водитель автомобиля, препятствующего проезду медсотрудников. Эксперты также напоминают, что автомобилям будут причиняться повреждения, которые не попадут под страховой случай. Не стоит забывать и про риск злоупотребления со стороны водителей скорых.

Однако юристы едины во мнении, что необходимо увеличивать штрафы за препятствие проезду автомобилей скорой помощи с включенными звуковыми и световыми сигналами. При этом увеличить штрафы рекомендуют кратно.

ДТП со скорыми не редкость на дорогах. Так в Челябинске 24 мая автомобиль медиков с включенными проблесковыми маячками столкнулся с легковушкой. В результате помимо транспорта были повреждены и несколько дорожных знаков и пострадали два пассажира скорой.

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В случае изменений в ПДД и разрешении водителям скорых таранить мешающие авто, возникнет противоречие. Оно состоит в том, что водитель при выполнении маневров должен убедиться в их безопасности, а наезд на препятствующую машину таковым не является. Об этом заявил доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский. «В соответствии с главой 8 ПДД любой водитель при выполнении маневров должен убедиться в их безопасности. В этом состоит внутреннее противоречие, так как подобный проезд скорой через автомобиль-препятствие не всегда может быть безопасен», — заявил в беседе с РБК Семеновский. Он добавил, что в действующих правилах скорым и так разрешен наезд на иное транспортное средство, если иначе выполнить служебные обязанности было невозможно. В такой ситуации виновным с большой долей вероятности будет водитель автомобиля, препятствующего проезду медсотрудников. Эксперты также напоминают, что автомобилям будут причиняться повреждения, которые не попадут под страховой случай. Не стоит забывать и про риск злоупотребления со стороны водителей скорых. Однако юристы едины во мнении, что необходимо увеличивать штрафы за препятствие проезду автомобилей скорой помощи с включенными звуковыми и световыми сигналами. При этом увеличить штрафы рекомендуют кратно. ДТП со скорыми не редкость на дорогах. Так в Челябинске 24 мая автомобиль медиков с включенными проблесковыми маячками столкнулся с легковушкой. В результате помимо транспорта были повреждены и несколько дорожных знаков и пострадали два пассажира скорой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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