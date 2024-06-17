«Птицефабрика Челябинская» взяла обязательство стабилизировать цены на яйца

«Птицефабрика Челябинская» подписала декларацию о стабилизации цен на куриные яйца. Об этом 17 июня сообщили в пресс-службе регионального УФАС.
«Это стало возможным благодаря принятию подготовленного ФАС России постановления правительства РФ. Документ предоставляет региональным органам власти возможность заключать с производителями и продавцами соглашения о сдерживании цен», — уточнили в пресс-службе управления.
Как считают в ведомстве, мера будет способствовать стабилизации цен на социально значимый товар, а значит, повышению его доступности для жителей региона. О принятии добровольных обязательств АО «Птицефабрика Челябинская» сообщило в Челябинское УФАС России и минэкономразвития региона. Как сообщало URA.RU, в Челябинске цены на яйца за два месяца снизились на 15-20%.
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