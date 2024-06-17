«Птицефабрика Челябинская» взяла обязательство стабилизировать цены на яйца

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Цены на яйца выросли зимой, но стабилизировались к лету
Цены на яйца выросли зимой, но стабилизировались к лету Фото:

«Птицефабрика Челябинская» подписала декларацию о стабилизации цен на куриные яйца. Об этом 17 июня сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

«Это стало возможным благодаря принятию подготовленного ФАС России постановления правительства РФ. Документ предоставляет региональным органам власти возможность заключать с производителями и продавцами соглашения о сдерживании цен», — уточнили в пресс-службе управления.

Как считают в ведомстве, мера будет способствовать стабилизации цен на социально значимый товар, а значит, повышению его доступности для жителей региона. О принятии добровольных обязательств АО «Птицефабрика Челябинская» сообщило в Челябинское УФАС России и минэкономразвития региона. Как сообщало URA.RU, в Челябинске цены на яйца за два месяца снизились на 15-20%.

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«Птицефабрика Челябинская» подписала декларацию о стабилизации цен на куриные яйца. Об этом 17 июня сообщили в пресс-службе регионального УФАС. «Это стало возможным благодаря принятию подготовленного ФАС России постановления правительства РФ. Документ предоставляет региональным органам власти возможность заключать с производителями и продавцами соглашения о сдерживании цен», — уточнили в пресс-службе управления. Как считают в ведомстве, мера будет способствовать стабилизации цен на социально значимый товар, а значит, повышению его доступности для жителей региона. О принятии добровольных обязательств АО «Птицефабрика Челябинская» сообщило в Челябинское УФАС России и минэкономразвития региона. Как сообщало URA.RU, в Челябинске цены на яйца за два месяца снизились на 15-20%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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