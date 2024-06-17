Продажа активов сына челябинского экс-губернатора Дубровского затянется до зимы

Распродажу имущества Александра Дубровского, обанкротившегося сына экс-губернатора Челябинской области продлили до декабря. Так решил Арбитражный суд Челябинской области.
«В судебном заседании года вынесена резолютивная часть определения суда о продлении срока процедуры реализации имущества гражданина, открытой в отношении Дубровского Александра Борисовича, по 17 декабря 2024 года. Полномочия финансового управляющего Стешенцева Павла Сергеевича действительны до даты завершения процедуры реализации имущества», — сообщили URA.RU 18 июня в пресс-службе суда. Ранее аналогичное решение было принято применительно к активам Дубровского-старшего.
Дубровский-младший стал банкротом в 2022 году по собственному заявлению, его отец — в июле 2023 года по иску финансового управляющего разорившегося семейного актива, ПО «Монтажник». Обоим выставлены миллиардные счета по долгам компании. Вслед за этим была введена процедура реализации имущества и сформирован реестр требований кредиторов. Движимое и недвижимое имущество, а также прочие активы выставили на реализацию — но она проходит с трудом.
ПО «Монтажник» семья Дубровских приобрела в 2017 году, когда Борис Дубровский был губернатором области. По данным URA.RU, сейчас он находится за пределами России. От контактов со СМИ представители семьи отказываются.
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