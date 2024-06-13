Срок распродажи обанкротившегося челябинского экс-губернатора продлен до декабря

Распродажу имущества обанкротившегося губернатора Челябинской области продлили до декабря. Так решил Арбитражный суд Челябинской области.
«Продлить процедуру реализации имущества должника — гражданина Дубровского Бориса до 11 декабря 2024 года. Полномочия и.о. финансового управляющего должника Васина Ивана Владимировича действительны до рассмотрения судом вопроса об утверждении в процедуре реализации имущества нового финансового управляющего», — говорится в определении суда.
Дубровского признали банкротом в середине 2023 года. Вслед за этим была введена процедура реализации имущества. До конца января формировался реестр требований кредиторов. Движимое и недвижимое имущество, а также прочие активы выставили на реализацию — но она проходит с трудом.
Долги у бывшего главы региона накопились из-за задолженности перед ПО «Монтажник», который семья Дубровских приобрела в 2017 году. В тот период будущий банкрот возглавлял регион. «Монтажник» с 2020 года также является банкротом. В отношении фирмы действует процедура конкурсного управления. Обязательства перед компанией также привели к банкротству сына Дубровского, Александра.
По данным URA.RU, Дубровский находится за рубежом. От контактов со СМИ представители семьи отказываются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!