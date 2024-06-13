Срок распродажи обанкротившегося челябинского экс-губернатора продлен до декабря

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Продажа активов некогда самого богатого губернатора РФ Бориса Дубровского идет с проволочками
Продажа активов некогда самого богатого губернатора РФ Бориса Дубровского идет с проволочками Фото:
новость из сюжета
Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Распродажу имущества обанкротившегося губернатора Челябинской области продлили до декабря. Так решил Арбитражный суд Челябинской области.

«Продлить процедуру реализации имущества должника — гражданина Дубровского Бориса до 11 декабря 2024 года. Полномочия и.о. финансового управляющего должника Васина Ивана Владимировича действительны до рассмотрения судом вопроса об утверждении в процедуре реализации имущества нового финансового управляющего», — говорится в определении суда.

Дубровского признали банкротом в середине 2023 года. Вслед за этим была введена процедура реализации имущества. До конца января формировался реестр требований кредиторов. Движимое и недвижимое имущество, а также прочие активы выставили на реализацию — но она проходит с трудом.

Долги у бывшего главы региона накопились из-за задолженности перед ПО «Монтажник», который семья Дубровских приобрела в 2017 году. В тот период будущий банкрот возглавлял регион. «Монтажник» с 2020 года также является банкротом. В отношении фирмы действует процедура конкурсного управления. Обязательства перед компанией также привели к банкротству сына Дубровского, Александра.

По данным URA.RU, Дубровский находится за рубежом. От контактов со СМИ представители семьи отказываются.

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Распродажу имущества обанкротившегося губернатора Челябинской области продлили до декабря. Так решил Арбитражный суд Челябинской области. «Продлить процедуру реализации имущества должника — гражданина Дубровского Бориса до 11 декабря 2024 года. Полномочия и.о. финансового управляющего должника Васина Ивана Владимировича действительны до рассмотрения судом вопроса об утверждении в процедуре реализации имущества нового финансового управляющего», — говорится в определении суда. Дубровского признали банкротом в середине 2023 года. Вслед за этим была введена процедура реализации имущества. До конца января формировался реестр требований кредиторов. Движимое и недвижимое имущество, а также прочие активы выставили на реализацию — но она проходит с трудом. Долги у бывшего главы региона накопились из-за задолженности перед ПО «Монтажник», который семья Дубровских приобрела в 2017 году. В тот период будущий банкрот возглавлял регион. «Монтажник» с 2020 года также является банкротом. В отношении фирмы действует процедура конкурсного управления. Обязательства перед компанией также привели к банкротству сына Дубровского, Александра. По данным URA.RU, Дубровский находится за рубежом. От контактов со СМИ представители семьи отказываются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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