Свердловчанина засыпало землей при копке котлована в челябинском поселке

Жителя Свердловской области засыпало землей при копке котлована в поселке Светлый (Челябинская область). Как рассказали URA.RU очевидцы произошедшего, горная порода обрушилась и буквально похоронила мужчину.
«Мужчина занимался копкой котлована возле одного из участков в поселке Светлый. Во время работ земная порода начала обрушатся. Работник не успел выбраться. В результате он погиб под завалами», — рассказали очевидцы.
По данным URA.RU, погибшему было 56 лет. О транспортировке тела в Свердловскую область пока нет информации.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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