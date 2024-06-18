Свердловчанина засыпало землей при копке котлована в челябинском поселке

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Во время копки котлована произошел сход земной породы
Во время копки котлована произошел сход земной породы Фото:

Жителя Свердловской области засыпало землей при копке котлована в поселке Светлый (Челябинская область). Как рассказали URA.RU очевидцы произошедшего, горная порода обрушилась и буквально похоронила мужчину.

«Мужчина занимался копкой котлована возле одного из участков в поселке Светлый. Во время работ земная порода начала обрушатся. Работник не успел выбраться. В результате он погиб под завалами», — рассказали очевидцы.

По данным URA.RU, погибшему было 56 лет. О транспортировке тела в Свердловскую область пока нет информации.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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Жителя Свердловской области засыпало землей при копке котлована в поселке Светлый (Челябинская область). Как рассказали URA.RU очевидцы произошедшего, горная порода обрушилась и буквально похоронила мужчину. «Мужчина занимался копкой котлована возле одного из участков в поселке Светлый. Во время работ земная порода начала обрушатся. Работник не успел выбраться. В результате он погиб под завалами», — рассказали очевидцы. По данным URA.RU, погибшему было 56 лет. О транспортировке тела в Свердловскую область пока нет информации. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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