17 июня 2024

Бастрыкин вмешался в инцидент с детьми из ХМАО, которые избивают сверстников кастетом

СК проводит проверку после избиения детей из Сургута сверстниками с кастетом
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Следкома потребовал доклад об инциденте с детьми, произошедшем в одном из ЖК Сургута
Глава Следкома потребовал доклад об инциденте с детьми, произошедшем в одном из ЖК Сургута Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки о детях из Сургута, которые избивали сверстников кастетом. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале Следкома.

«В социальных сетях размещена публикация, в которой сообщается, что в Сургуте во дворе жилого комплекса несовершеннолетние дети, используя металлический предмет в качестве оружия, наносили удары другим детям», — сообщили в публикации. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по ХМАО Алексею Мязину представить доклад о ходе проверки.

По данным источника в силовых структурах, возраст нападавших детей — в районе шести лет. Предварительно известно, что они и их родители не являются мигрантами. 

В полиции Сургута корреспонденту URA.RU сообщили, что личности нападавших установлены, и на данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Сотрудники УМВД проводят поверку.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки о детях из Сургута, которые избивали сверстников кастетом. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале Следкома. «В социальных сетях размещена публикация, в которой сообщается, что в Сургуте во дворе жилого комплекса несовершеннолетние дети, используя металлический предмет в качестве оружия, наносили удары другим детям», — сообщили в публикации. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по ХМАО Алексею Мязину представить доклад о ходе проверки. По данным источника в силовых структурах, возраст нападавших детей — в районе шести лет. Предварительно известно, что они и их родители не являются мигрантами.  В полиции Сургута корреспонденту URA.RU сообщили, что личности нападавших установлены, и на данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Сотрудники УМВД проводят поверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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