Бастрыкин вмешался в инцидент с детьми из ХМАО, которые избивают сверстников кастетом

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки о детях из Сургута, которые избивали сверстников кастетом. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале Следкома.
«В социальных сетях размещена публикация, в которой сообщается, что в Сургуте во дворе жилого комплекса несовершеннолетние дети, используя металлический предмет в качестве оружия, наносили удары другим детям», — сообщили в публикации. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по ХМАО Алексею Мязину представить доклад о ходе проверки.
По данным источника в силовых структурах, возраст нападавших детей — в районе шести лет. Предварительно известно, что они и их родители не являются мигрантами.
В полиции Сургута корреспонденту URA.RU сообщили, что личности нападавших установлены, и на данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Сотрудники УМВД проводят поверку.
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