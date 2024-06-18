Челябинского создателя радиолокаторов для индийских авианосцев наградили в Москве. Фото

НИИ по измерительной технике из Челябинска получил награду в Москве
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В финал вышли две челябинские компании
В финал вышли две челябинские компании Фото:

НИИ по измерительной технике имени А. М. Брейгина из Челябинска, создатель радаров для индийских авианосцев, получил в Москве награду за международные инновации. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП), конкурс «Золотой Меркурий» проходит при поддержке Федерального собрания РФ.

«АО „НИИ по измерительной технике — радиотехнические комплексы имени А. М. Брейгина“ стало победителем среди компаний в сфере международного инновационного сотрудничества. Конкурс среди малых предприятий и предприятий-экспортеров ежегодно проводится ТПП России при поддержке Госдумы и Совета Федерации», — отметили в ЮУТПП.

Чествование состоялось в Центре международной торговли Москвы. Конкуренцию НИИ составила другая компания из Челябинской области «Инженерные Технологии». Фирму в финале признали лауреатом в сфере промышленного производства. В церемонии участвовали руководители региональных торгово-промышленных палат. Челябинскую область представил президент ЮУТПП Федор Дегтярев.

НИИ по измерительной технике создало комплекс радиолокаторов для индийских авианосцев. Перед приемкой в работу военные южного государства провели их испытания. 

НИИ измерительной техники имени Брейгина стал победителем конкурса
НИИ измерительной техники имени Брейгина стал победителем конкурса
Фото:
Статуэтку "Золотого Меркурия" вручили за международные инновации
Статуэтку "Золотого Меркурия" вручили за международные инновации
Фото:
Конкурс проходит при поддержке Федерального собрания РФ
Конкурс проходит при поддержке Федерального собрания РФ
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НИИ по измерительной технике имени А. М. Брейгина из Челябинска, создатель радаров для индийских авианосцев, получил в Москве награду за международные инновации. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП), конкурс «Золотой Меркурий» проходит при поддержке Федерального собрания РФ. «АО „НИИ по измерительной технике — радиотехнические комплексы имени А. М. Брейгина“ стало победителем среди компаний в сфере международного инновационного сотрудничества. Конкурс среди малых предприятий и предприятий-экспортеров ежегодно проводится ТПП России при поддержке Госдумы и Совета Федерации», — отметили в ЮУТПП. Чествование состоялось в Центре международной торговли Москвы. Конкуренцию НИИ составила другая компания из Челябинской области «Инженерные Технологии». Фирму в финале признали лауреатом в сфере промышленного производства. В церемонии участвовали руководители региональных торгово-промышленных палат. Челябинскую область представил президент ЮУТПП Федор Дегтярев. НИИ по измерительной технике создало комплекс радиолокаторов для индийских авианосцев. Перед приемкой в работу военные южного государства провели их испытания. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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