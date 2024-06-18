НИИ по измерительной технике имени А. М. Брейгина из Челябинска, создатель радаров для индийских авианосцев, получил в Москве награду за международные инновации. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП), конкурс «Золотой Меркурий» проходит при поддержке Федерального собрания РФ.
«АО „НИИ по измерительной технике — радиотехнические комплексы имени А. М. Брейгина“ стало победителем среди компаний в сфере международного инновационного сотрудничества. Конкурс среди малых предприятий и предприятий-экспортеров ежегодно проводится ТПП России при поддержке Госдумы и Совета Федерации», — отметили в ЮУТПП.
Чествование состоялось в Центре международной торговли Москвы. Конкуренцию НИИ составила другая компания из Челябинской области «Инженерные Технологии». Фирму в финале признали лауреатом в сфере промышленного производства. В церемонии участвовали руководители региональных торгово-промышленных палат. Челябинскую область представил президент ЮУТПП Федор Дегтярев.
НИИ по измерительной технике создало комплекс радиолокаторов для индийских авианосцев. Перед приемкой в работу военные южного государства провели их испытания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!