Жителей Сургута напугал выброс пара на электростанции. Видео

В Сургуте на ГРЭС-2 произошел выброс пара из-за предохранительного клапана
© Служба новостей «URA.RU»
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Столб пара было видно из нескольких микрорайонов города
Столб пара было видно из нескольких микрорайонов города Фото:

Жителей Сургута перепугал выброс пара на ГРЭС-2 из-за сработавшего предохранительного клапана. Об этом URA.RU сообщил один из сотрудников предприятия на условиях анонимности.

«Шум слышно было по всему городу, а столб пара можно было наблюдать с нескольких микрорайонов. Я в районе вокзала живу, и то услышал. Позвонил на работу, сказали, все нормально. Предохранительный клапан сработал», — сообщил собеседник.

Для уточнения информации журналист агентства направил запрос на ГРЭС-2. На момент публикации ответа не поступало. Между тем жители города разместили в социальных сетях самого события.

Видео: telegram-канал «МДПС Сургут».

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Жителей Сургута перепугал выброс пара на ГРЭС-2 из-за сработавшего предохранительного клапана. Об этом URA.RU сообщил один из сотрудников предприятия на условиях анонимности. «Шум слышно было по всему городу, а столб пара можно было наблюдать с нескольких микрорайонов. Я в районе вокзала живу, и то услышал. Позвонил на работу, сказали, все нормально. Предохранительный клапан сработал», — сообщил собеседник. Для уточнения информации журналист агентства направил запрос на ГРЭС-2. На момент публикации ответа не поступало. Между тем жители города разместили в социальных сетях самого события. Видео: telegram-канал «МДПС Сургут».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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