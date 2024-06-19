Жителей Сургута перепугал выброс пара на ГРЭС-2 из-за сработавшего предохранительного клапана. Об этом URA.RU сообщил один из сотрудников предприятия на условиях анонимности.
«Шум слышно было по всему городу, а столб пара можно было наблюдать с нескольких микрорайонов. Я в районе вокзала живу, и то услышал. Позвонил на работу, сказали, все нормально. Предохранительный клапан сработал», — сообщил собеседник.
Для уточнения информации журналист агентства направил запрос на ГРЭС-2. На момент публикации ответа не поступало. Между тем жители города разместили в социальных сетях самого события.
Видео: telegram-канал «МДПС Сургут».
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