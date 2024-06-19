О чем Путин решил сообщить Вьетнаму перед государственным визитом: главные тезисы статьи

Путин поблагодарил Вьетнам за сбалансированную позицию по Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин сообщил о планах запустить СПГ-проекты и центр ядерных технологий во Вьетнаме
Владимир Путин сообщил о планах запустить СПГ-проекты и центр ядерных технологий во Вьетнаме Фото:

Президент РФ Владимир Путин написал статью для вьетнамской газеты Nhan Dan перед своим визитом во Вьетнам. В ней он выразил благодарность Вьетнаму за сбалансированную позицию по украинскому конфликту. Главные заявления Путина — в материале URA.RU.

Товарооборот 

По словам Путина, товарооборот РФ и Вьетнама за 2023 год увеличился на 8%, за первый квартал 2024 года — на треть. Он отметил, что во Вьетнам экспортируются российские продукты питания, минеральное сырье, машины и оборудование.

Нацвалюта 

Российский лидер подчеркнул, что расчеты в национальных валютах также активно развиваются, достигнув в 2023 году 40% и приблизившись к 60% в первом квартале 2024 года. «Это соответствует глобальной тенденции постепенного отказа от использования дискредитированных валют в международной торговле и инвестициях», — отметил Путин.

Сотрудничество 

Путин сообщил о планах запуска СПГ-проектов и создания центра ядерных технологий. Он добавил, что РФ и КНДР изучают и реализуют инициативу по созданию Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме при поддержке «Росатома».

По словам Путина, «Русгидро» выразило заинтересованность в реконструкции вьетнамских гидроэлектростанций. РФ также планирует развивать студенческий обмен с Вьетнамом.

Совместная позиция 

Россия и Вьетнам сходятся во взглядах на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Два государства выступают за создание новой архитектуры безопасности в Евразии. Он поблагодарил страну за сбалансированную позицию по украинскому конфликту. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин написал статью для вьетнамской газеты Nhan Dan перед своим визитом во Вьетнам. В ней он выразил благодарность Вьетнаму за сбалансированную позицию по украинскому конфликту. Главные заявления Путина — в материале URA.RU. Товарооборот  По словам Путина, товарооборот РФ и Вьетнама за 2023 год увеличился на 8%, за первый квартал 2024 года — на треть. Он отметил, что во Вьетнам экспортируются российские продукты питания, минеральное сырье, машины и оборудование. Нацвалюта  Российский лидер подчеркнул, что расчеты в национальных валютах также активно развиваются, достигнув в 2023 году 40% и приблизившись к 60% в первом квартале 2024 года. «Это соответствует глобальной тенденции постепенного отказа от использования дискредитированных валют в международной торговле и инвестициях», — отметил Путин. Сотрудничество  Путин сообщил о планах запуска СПГ-проектов и создания центра ядерных технологий. Он добавил, что РФ и КНДР изучают и реализуют инициативу по созданию Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме при поддержке «Росатома». По словам Путина, «Русгидро» выразило заинтересованность в реконструкции вьетнамских гидроэлектростанций. РФ также планирует развивать студенческий обмен с Вьетнамом. Совместная позиция  Россия и Вьетнам сходятся во взглядах на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Два государства выступают за создание новой архитектуры безопасности в Евразии. Он поблагодарил страну за сбалансированную позицию по украинскому конфликту. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...