О чем Путин решил сообщить Вьетнаму перед государственным визитом: главные тезисы статьи

Президент РФ Владимир Путин написал статью для вьетнамской газеты Nhan Dan перед своим визитом во Вьетнам. В ней он выразил благодарность Вьетнаму за сбалансированную позицию по украинскому конфликту. Главные заявления Путина — в материале URA.RU.
Товарооборот
По словам Путина, товарооборот РФ и Вьетнама за 2023 год увеличился на 8%, за первый квартал 2024 года — на треть. Он отметил, что во Вьетнам экспортируются российские продукты питания, минеральное сырье, машины и оборудование.
Нацвалюта
Российский лидер подчеркнул, что расчеты в национальных валютах также активно развиваются, достигнув в 2023 году 40% и приблизившись к 60% в первом квартале 2024 года. «Это соответствует глобальной тенденции постепенного отказа от использования дискредитированных валют в международной торговле и инвестициях», — отметил Путин.
Сотрудничество
Путин сообщил о планах запуска СПГ-проектов и создания центра ядерных технологий. Он добавил, что РФ и КНДР изучают и реализуют инициативу по созданию Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме при поддержке «Росатома».
По словам Путина, «Русгидро» выразило заинтересованность в реконструкции вьетнамских гидроэлектростанций. РФ также планирует развивать студенческий обмен с Вьетнамом.
Совместная позиция
Россия и Вьетнам сходятся во взглядах на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Два государства выступают за создание новой архитектуры безопасности в Евразии. Он поблагодарил страну за сбалансированную позицию по украинскому конфликту.
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