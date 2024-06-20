Продавцы легендарного клуба Gold в Екатеринбурге оказались в тупике из-за запрета от мэрии

Строительные компании отказываются покупать клуб Gold в Екатеринбурге

20 июня 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

Клуб Gold пытаются перепродать с весны 2024 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компания Baden Family, владеющий зданием клуба Gold у парка Маяковского и пытающаяся его продать, оказалась в затруднительном положении. Мэрия Екатеринбурга совместно с руководством ЦПКиО дают понять потенциальным покупателям, что построить на месте клуба ничего не дадут, рассказал URA.RU источник на строительном рынке. «Предложения были сделаны сразу нескольким девелоперам, но все они, консультируясь с чиновниками, принимающими решения о судьбе парка, получают ответ: офисник или жилье на месте „Голда“ невозможны. И из переговоров с Baden Family потенциальные покупатели тут же выходят», — поделился собеседник. Замдиректора Baden Family Артур Зиганшин заявил агентству, что не может комментировать подобные слухи. «Мне никто из администрации города ничего подобного не говорил. […] Я не слежу [за продажей], для этого есть специально обученные люди, которые продают», — сказал Зиганшин. На сайте агентства элитной недвижимости «Кулиговская и партнеры» объявление висит до сих пор, но при переходе на объект выходит ошибка. По словам источника URA.RU, выкупить Gold может сам ЦПКиО. Это подтверждается тем, что ранее директор учреждения Павел Зубакин публично заявлял о планах воссоздать в ветхом здании (которое в его нынешнем виде использовать затруднительно) кинотеатр. Дозвониться до Зубакина к моменту публикации не удалось, а сообщение в мессенджере он еще не прочитал. Baden Family приобрел двухэтажную постройку в 2023-м, чтобы открыть там семейный ресторан «Маша и медведь» (его в итоге запустили в другом месте). Весной 2024 года компания решила избавиться от здания и выставила ценник — 225 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания Baden Family, владеющий зданием клуба Gold у парка Маяковского и пытающаяся его продать, оказалась в затруднительном положении. Мэрия Екатеринбурга совместно с руководством ЦПКиО дают понять потенциальным покупателям, что построить на месте клуба ничего не дадут, рассказал URA.RU источник на строительном рынке. «Предложения были сделаны сразу нескольким девелоперам, но все они, консультируясь с чиновниками, принимающими решения о судьбе парка, получают ответ: офисник или жилье на месте „Голда“ невозможны. И из переговоров с Baden Family потенциальные покупатели тут же выходят», — поделился собеседник. Замдиректора Baden Family Артур Зиганшин заявил агентству, что не может комментировать подобные слухи. «Мне никто из администрации города ничего подобного не говорил. […] Я не слежу [за продажей], для этого есть специально обученные люди, которые продают», — сказал Зиганшин. На сайте агентства элитной недвижимости «Кулиговская и партнеры» объявление висит до сих пор, но при переходе на объект выходит ошибка. По словам источника URA.RU, выкупить Gold может сам ЦПКиО. Это подтверждается тем, что ранее директор учреждения Павел Зубакин публично заявлял о планах воссоздать в ветхом здании (которое в его нынешнем виде использовать затруднительно) кинотеатр. Дозвониться до Зубакина к моменту публикации не удалось, а сообщение в мессенджере он еще не прочитал. Baden Family приобрел двухэтажную постройку в 2023-м, чтобы открыть там семейный ресторан «Маша и медведь» (его в итоге запустили в другом месте). Весной 2024 года компания решила избавиться от здания и выставила ценник — 225 млн рублей.