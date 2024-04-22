Новый хозяин легендарного клуба Gold наткнется на запрет от мэрии Екатеринбурга. Фото

23 апреля 2024 в 14:41 Размер текста - 17 +

Gold закрылся в 2011 году и сменил уже несколько собственников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компания Baden Family, владеющая зданием легендарного клуба Gold у парка Маяковского в Екатеринбурге, подняла стоимость объекта до 225 млн рублей (со 199 млн). Но в объявлениях отсутствует важная информация. Как стало известно URA.RU, городские чиновники запретят новому хозяину — кто бы им ни стал — менять этажность объекта. Как следует из объявления на сайте агентства элитной недвижимости «Кулиговская и партнеры», покупателям предлагают реализовать проект, разработанный, вероятно, еще Baden Family: со SPA-комплексом, рестораном, подземным паркингом, открытым бассейном и террасой. Указанная высотность — десять этажей. По словам источника агентства, близкого к горадминистрации, реализовать концепцию в таком виде будет невозможно. «Baden Family запретили строить подобное — вот они и решили продать. У новых владельцев такой возможности тоже не будет — им просто не согласуют объем. Только в тех же параметрах, что и существующее здание», — обозначил информированный собеседник. Представители Baden Family заявили URA.RU, что продают площадку у ЦПКиО потому, что решили сместить вектор внимания компании на другие проекты. «В частности, в Екатеринбурге мы концентрируемся на реализации масштабного проекта „Баденленд“ — акватермального комплекса на 90 000 кв. м, который мы построим в ТЦ „Комсомолл“», — пояснили в компании. Бизнесмены Максим Реутов и Алексей Балашов открыли клуб Gold в 2008 году на месте бывшего кинотеатра. Заведение создавали по подобию московского клуба «Дягилев». В Gold проводились тематические вечеринки и выступали суперзвезды 2000-х: Тимати, Жанна Фриске, Сергей Лазарев, Дима Билан и другие. В 2011 году клуб затопило кипятком, ущерб составил 60 млн рублей. После этого площадка больше не открывалась. В 2018 году Acons Group купила здание клуба. Владелец рассматривал разные варианты для использования площадки. Baden Family приобрела двухэтажную постройку в 2023-м — чтобы открыть там семейный ресторан «Маша и медведь» (его в итоге запустили в другом месте). Продавцы подчеркивают, что на участке можно построить, например, объект здравоохранения, культуры, торговли, ресторан или административное здание, а также реализовать деловые или коммерческие проекты Фото: сайт агентства недвижимости «Кулиговская и партнеры» Покупателям предлагают реализовать проект, разработанный, вероятно, еще Baden Family Фото: сайт агентства недвижимости «Кулиговская и партнеры» Фото: сайт агентства недвижимости «Кулиговская и партнеры» Фото: сайт агентства недвижимости «Кулиговская и партнеры» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания Baden Family, владеющая зданием легендарного клуба Gold у парка Маяковского в Екатеринбурге, подняла стоимость объекта до 225 млн рублей (со 199 млн). Но в объявлениях отсутствует важная информация. Как стало известно URA.RU, городские чиновники запретят новому хозяину — кто бы им ни стал — менять этажность объекта. Как следует из объявления на сайте агентства элитной недвижимости «Кулиговская и партнеры», покупателям предлагают реализовать проект, разработанный, вероятно, еще Baden Family: со SPA-комплексом, рестораном, подземным паркингом, открытым бассейном и террасой. Указанная высотность — десять этажей. По словам источника агентства, близкого к горадминистрации, реализовать концепцию в таком виде будет невозможно. «Baden Family запретили строить подобное — вот они и решили продать. У новых владельцев такой возможности тоже не будет — им просто не согласуют объем. Только в тех же параметрах, что и существующее здание», — обозначил информированный собеседник. Представители Baden Family заявили URA.RU, что продают площадку у ЦПКиО потому, что решили сместить вектор внимания компании на другие проекты. «В частности, в Екатеринбурге мы концентрируемся на реализации масштабного проекта „Баденленд“ — акватермального комплекса на 90 000 кв. м, который мы построим в ТЦ „Комсомолл“», — пояснили в компании. Бизнесмены Максим Реутов и Алексей Балашов открыли клуб Gold в 2008 году на месте бывшего кинотеатра. Заведение создавали по подобию московского клуба «Дягилев». В Gold проводились тематические вечеринки и выступали суперзвезды 2000-х: Тимати, Жанна Фриске, Сергей Лазарев, Дима Билан и другие. В 2011 году клуб затопило кипятком, ущерб составил 60 млн рублей. После этого площадка больше не открывалась. В 2018 году Acons Group купила здание клуба. Владелец рассматривал разные варианты для использования площадки. Baden Family приобрела двухэтажную постройку в 2023-м — чтобы открыть там семейный ресторан «Маша и медведь» (его в итоге запустили в другом месте).