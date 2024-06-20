Скандал с переделом власти в «Екатеринбургском городском обществе охотников и рыболовов» (ЕГООиР) — одном из крупнейших на Среднем Урале — вылился в несколько уголовных дел. Ими занимается управление Следственного комитета по Ленинскому району, рассказал URA.RU член общества Максим Владимиров.
Конфликт начался весной 2021-го. Тогда в ЕГООиР сменилось руководство. Новым директором стала Светлана Берсенева, дочь возглавлявшего общество более 30 лет Николая Карабута. Владимиров и его товарищ Дмитрий Серов — председатели первичных ячеек ЕГООиР — взялись оспаривать назначение, считая, что выборная конференция прошла с нарушением правил. 18 июня Свердловский облсуд признал итоги конференции незаконными.
Уголовные дела возбуждены в отношении Берсеневой и других членов ЕГООиР — Николая Матющенко, Виталия Тюлькина (доцент УГГУ), Надежды Смирновой и Ивана Слижевского, — которые уверяли, что конференция была легальна. Их подозревают в даче заведомо ложных показаний (ч. 1 ст. 307 УК РФ).
«Тюлькин В. П., являясь свидетелем по гражданскому делу, действуя умышленно, будучи предупрежденным в установленном порядке об уголовной ответственности за дачу, заведомо ложных показаний, препятствуя полному, всестороннему и объективному рассмотрению дела, в судебном заседании при допросе в качестве свидетеля дал заведомо ложные показания о том, что вопросы №9, 10, 11 обсуждались 22.12.2020 г. на заседании Совета свердловской региональной общественной организации „Екатеринбургское городское общество охотников и рыболовов“, не соответствующие действительности», — говорится в одном из постановлений. Формулировки в документах совпадают.
Сейчас Владимиров и Серов готовят иски об отмене всех решений, которые ЕГООиР принимало под руководством Берсеневой. «Выгнали меня из членов общества, выгнали Дмитрия Серова, с которым мы боремся за права. По решению суда Серов был восстановлен в общество охотников и рыболовов 7 февраля, а я — 9 апреля, но нас еще официально не приняли — это тоже [должно быть] уголовное дело», — уверен Владимиров. Его и Серова в 2022 году пытались обвинить в подделке разрешений на отстрел животных в охотхозяйствах, которые Серов и Владимиров курировали.
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