«Уральские авиалинии» судятся с крымским аэропортом из-за птицы, сломавшей двигатель

Свердловский авиаперевозчик «Уральские авиалинии» подал иск на 25,5 млн рублей на аэропорт Симферополе из-за попавшей в двигатель самолета птицы. Это следует из данных арбитражного суда республики Крым.
«25 апреля 2021 года при взлете в аэропорту Симферополя воздушное судно столкнулось с птицей, вследствие чего воздушное судно получило значительные повреждения. Авиакомпании потребовалось замена шести лопаток (двигателя)», — передает ТАСС слова представителя истца Ларисы Золотаревой.
В свою очередь представитель ответчика Оксана Витковская считает, что авиакомпания не предоставила доказательств некачественно предоставленной услуги. Командира воздушного судна три раза предупредили о перелете птиц, но он принял решение о взлете самолета, сообщает представитель аэропорта.
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