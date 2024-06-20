«Уральские авиалинии» судятся с крымским аэропортом из-за птицы, сломавшей двигатель

«Уральские авиалинии» подали иск на аэропорт в Крыму 15 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперты оценили ущерб от поломки двигателя самолета в 25,5 млн рублей
Эксперты оценили ущерб от поломки двигателя самолета в 25,5 млн рублей Фото:

Свердловский авиаперевозчик «Уральские авиалинии» подал иск на 25,5 млн рублей на аэропорт Симферополе из-за попавшей в двигатель самолета птицы. Это следует из данных арбитражного суда республики Крым.

«25 апреля 2021 года при взлете в аэропорту Симферополя воздушное судно столкнулось с птицей, вследствие чего воздушное судно получило значительные повреждения. Авиакомпании потребовалось замена шести лопаток (двигателя)», — передает ТАСС слова представителя истца Ларисы Золотаревой.

В свою очередь представитель ответчика Оксана Витковская считает, что авиакомпания не предоставила доказательств некачественно предоставленной услуги. Командира воздушного судна три раза предупредили о перелете птиц, но он принял решение о взлете самолета, сообщает представитель аэропорта.

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Свердловский авиаперевозчик «Уральские авиалинии» подал иск на 25,5 млн рублей на аэропорт Симферополе из-за попавшей в двигатель самолета птицы. Это следует из данных арбитражного суда республики Крым. «25 апреля 2021 года при взлете в аэропорту Симферополя воздушное судно столкнулось с птицей, вследствие чего воздушное судно получило значительные повреждения. Авиакомпании потребовалось замена шести лопаток (двигателя)», — передает ТАСС слова представителя истца Ларисы Золотаревой. В свою очередь представитель ответчика Оксана Витковская считает, что авиакомпания не предоставила доказательств некачественно предоставленной услуги. Командира воздушного судна три раза предупредили о перелете птиц, но он принял решение о взлете самолета, сообщает представитель аэропорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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