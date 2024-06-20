20 июня 2024

Кубок Гагарина привезут в Касли

© Служба новостей «URA.RU»
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Илья Набоков привезет кубок на малую родину
Илья Набоков привезет кубок на малую родину Фото:

В Касли (Челябинская область) привезут Кубок Гагарина — главный трофей Континентальной хоккейной лиги по хоккею. Об этом пресс-службе КХЛ сообщил вратарь хоккейного клуба «Металлург» Илья Набоков.

«Планирую привезти Кубок к себе в Касли — в город, где я родился и вырос. Там будут какие-то мероприятия, интересное шоу. Я думаю, мы круто проведем время», — сообщил Набоков.

Набоков родился в Каслях 27 марта 2003 года. Начинал играть в хоккей в родном городе — Каслях, с пяти лет стал заниматься в школе «Мечел» в Челябинске. В 2014 году перешел в систему магнитогорского «Металлурга», с которым в 2024 году выиграл Кубок Гагарина. Признан лучшим игроком плей-офф КХЛ.

Кубок 20 июня был выставлен в Челябинске в хоккейной школе «Мечел». В свою спортшколу его привез нападающий «Металлурга», уроженец Челябинска Максим Карпов. Вместе с ним в автограф-сессии принял участие Набоков. Точную дату, когда кубок привезут в Касли, Набоков не озвучил. 

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В Касли (Челябинская область) привезут Кубок Гагарина — главный трофей Континентальной хоккейной лиги по хоккею. Об этом пресс-службе КХЛ сообщил вратарь хоккейного клуба «Металлург» Илья Набоков. «Планирую привезти Кубок к себе в Касли — в город, где я родился и вырос. Там будут какие-то мероприятия, интересное шоу. Я думаю, мы круто проведем время», — сообщил Набоков. Набоков родился в Каслях 27 марта 2003 года. Начинал играть в хоккей в родном городе — Каслях, с пяти лет стал заниматься в школе «Мечел» в Челябинске. В 2014 году перешел в систему магнитогорского «Металлурга», с которым в 2024 году выиграл Кубок Гагарина. Признан лучшим игроком плей-офф КХЛ. Кубок 20 июня был выставлен в Челябинске в хоккейной школе «Мечел». В свою спортшколу его привез нападающий «Металлурга», уроженец Челябинска Максим Карпов. Вместе с ним в автограф-сессии принял участие Набоков. Точную дату, когда кубок привезут в Касли, Набоков не озвучил. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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