Что известно о челябинской банде братьев Ишменевых: одну из жертв они пытали газовой горелкой

В Челябинске осудили братьев-бандитов Ишменевых

21 июня 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

Братья Ишменевы получили 36,5 лет колонии на двоих Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинском областном суде 21 июня вынесли приговор братьям Павлу и Дмитрию Ишменевым, которые объединились в банду и принялись грабить и калечить людей. По итогу Павел получил 17,5 лет колонии, Дмитрий — 19 лет колонии. Оба будут отбывать наказание на строгом режиме. История возникновения банды и ее разгром — в материале URA.RU. Создание банды Присоединиться к криминальному миру первым решил старший из братьев — Павел. План действий был простой: с оружием в руках нападать на граждан и отнимать их имущество. Младший из братьев, Дмитрий, согласился помогать. Так банда начала свой путь. Первое серьезное дело: газовая горелка, как способ убедить человека отдать деньги Первым серьезным делом банды двух братьев стало нападение на частный дом двух пожилых супругов в селе Кусимовского Рудника Абзелиловского района Республики Башкортостан в июле 2022 года. Они проникли в дом пенсионеров, избили их и связали. После они начали требовать отдать им 10 млн рублей. Для убедительности они обожгли спину и руки мужчине газовой горелкой, а женщине сломали челюсть. Но получить всю сумму у братьев не получилось. Достоверно не известно почему: либо в пенсионеров просто не было таких денег, либо братья решили ограничиться тем, что есть в доме. Так или иначе Ишменевы забрали у супругов денежные средства и ювелирные изделия на общую сумму свыше 460 тысяч рублей и банковские карты с находившимися на них денежными средствами в сумме около 1,5 млн рублей. Летний отдых с перерывами на ограбления Следующие несколько месяцев лета 2022 года братья действовали по одиночке. Точнее, действовал только младший, Дмитрий. В июле и августе он в одиночку заявлялся в микрофинансовые организации Магнитогорска. При себе он имел пистолет. Действуя нагло и дерзко, он не стеснялся угрожать сотрудникам выстрелами в голову. И все это ради 50 тысяч рублей. Последнее дело братьев-бандитов: перекуп авто, получивший пулю В сентябре 2022 года братья решили вновь сыграть по-крупному. В этот раз их жертвой стал перекуп автомобилей. Они убедились, что мужчина получает хорошие деньги от своего бизнеса. Под видом, что хотят продать ему автомобиль братья встретились с перекупщиком. Но вместо запланированной сделки мужчина получил несколько пулевых ранений. Банда действовала грамотно — стреляли из пистолета с накрученным глушителем. Бизнесмену пришлось спасаться бегством, попутно уворачиваясь от выстрелов и старясь не потерять сумку с 1,2 млн рублей, которые изначально хотел отдать за машину. Несмотря на ранения он смог уйти от преследования, забежав в магазин и вызвать полицию. Задержание банды Ишменевых: на них указал выживший бизнесмен Новость по теме Двух братьев-челябинцев задержали по подозрению в бандитизме После неудачной попытки получить деньги от перекупщика, братья Ишменевых «залегли на дно». Их задержали в июне 2023 года. В ходе следственных мероприятий их опознал тот самый перекупщик, который чудом спасся. А после стали известны подробности их нападений в Башкортостане и Магнитогорске. На братьев возбудили несколько уголовных дел по ч.1,2 ст. 209 УК РФ (создание банды и участие в банде), ч.2, п. п. «а», «б», «в» ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой), ч.4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение оружия). Суд на братьями-бандитами Дело в отношении Ишменевых поступило в Челябинский областной суд в конце сентября 2023 года. На рассмотрение ушло около девяти месяцев. По итогу братьев признали виновными и назначили им сроки в колонии строгого режима. Павел получил 17,5 лет колонии, Дмитрий — 19 лет колонии. Также они должны будут выплатить штраф на общую сумму 700 тысяч рублей и компенсировать причиненный ущерб на сумму свыше 4,6 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинском областном суде 21 июня вынесли приговор братьям Павлу и Дмитрию Ишменевым, которые объединились в банду и принялись грабить и калечить людей. По итогу Павел получил 17,5 лет колонии, Дмитрий — 19 лет колонии. Оба будут отбывать наказание на строгом режиме. История возникновения банды и ее разгром — в материале URA.RU. Присоединиться к криминальному миру первым решил старший из братьев — Павел. План действий был простой: с оружием в руках нападать на граждан и отнимать их имущество. Младший из братьев, Дмитрий, согласился помогать. Так банда начала свой путь. Первым серьезным делом банды двух братьев стало нападение на частный дом двух пожилых супругов в селе Кусимовского Рудника Абзелиловского района Республики Башкортостан в июле 2022 года. Они проникли в дом пенсионеров, избили их и связали. После они начали требовать отдать им 10 млн рублей. Для убедительности они обожгли спину и руки мужчине газовой горелкой, а женщине сломали челюсть. Но получить всю сумму у братьев не получилось. Достоверно не известно почему: либо в пенсионеров просто не было таких денег, либо братья решили ограничиться тем, что есть в доме. Так или иначе Ишменевы забрали у супругов денежные средства и ювелирные изделия на общую сумму свыше 460 тысяч рублей и банковские карты с находившимися на них денежными средствами в сумме около 1,5 млн рублей. Следующие несколько месяцев лета 2022 года братья действовали по одиночке. Точнее, действовал только младший, Дмитрий. В июле и августе он в одиночку заявлялся в микрофинансовые организации Магнитогорска. При себе он имел пистолет. Действуя нагло и дерзко, он не стеснялся угрожать сотрудникам выстрелами в голову. И все это ради 50 тысяч рублей. В сентябре 2022 года братья решили вновь сыграть по-крупному. В этот раз их жертвой стал перекуп автомобилей. Они убедились, что мужчина получает хорошие деньги от своего бизнеса. Под видом, что хотят продать ему автомобиль братья встретились с перекупщиком. Но вместо запланированной сделки мужчина получил несколько пулевых ранений. Банда действовала грамотно — стреляли из пистолета с накрученным глушителем. Бизнесмену пришлось спасаться бегством, попутно уворачиваясь от выстрелов и старясь не потерять сумку с 1,2 млн рублей, которые изначально хотел отдать за машину. Несмотря на ранения он смог уйти от преследования, забежав в магазин и вызвать полицию. После неудачной попытки получить деньги от перекупщика, братья Ишменевых «залегли на дно». Их задержали в июне 2023 года. В ходе следственных мероприятий их опознал тот самый перекупщик, который чудом спасся. А после стали известны подробности их нападений в Башкортостане и Магнитогорске. На братьев возбудили несколько уголовных дел по ч.1,2 ст. 209 УК РФ (создание банды и участие в банде), ч.2, п. п. «а», «б», «в» ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой), ч.4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение оружия). Дело в отношении Ишменевых поступило в Челябинский областной суд в конце сентября 2023 года. На рассмотрение ушло около девяти месяцев. По итогу братьев признали виновными и назначили им сроки в колонии строгого режима. Павел получил 17,5 лет колонии, Дмитрий — 19 лет колонии. Также они должны будут выплатить штраф на общую сумму 700 тысяч рублей и компенсировать причиненный ущерб на сумму свыше 4,6 млн рублей.