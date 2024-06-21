Аналитика Yota: челябинцы стали чаще ездить в Китай, чем в Египет

Жители Челябинской области стали предпочитать Китай Египту в качестве туристического направления. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Yota, которые отметили рост числа путешественников из региона в КНР в 2,2 раза с начала 2024 года.
«Среди заграничных направлений Казахстан сохраняет лидерство. Но Китай набирает популярность, опережая даже традиционно популярный Египет», — отмечают аналитики Yota.
Помимо изменения предпочтений в выборе страны для отдыха, челябинцы активно используют социальные сети и приложения в поездках. VK, Telegram и YouTube остаются самыми популярными сервисами в роуминге. Тенденция увеличения интереса к азиатским и африканским странам наблюдается и в других регионах России, что подтверждают также данные МегаФона.
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