Аналитика Yota: челябинцы стали чаще ездить в Китай, чем в Египет

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Челябинцы стали больше ездить в Китай
Челябинцы стали больше ездить в Китай Фото:

Жители Челябинской области стали предпочитать Китай Египту в качестве туристического направления. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Yota, которые отметили рост числа путешественников из региона в КНР в 2,2 раза с начала 2024 года.

«Среди заграничных направлений Казахстан сохраняет лидерство. Но Китай набирает популярность, опережая даже традиционно популярный Египет», — отмечают аналитики Yota.

Помимо изменения предпочтений в выборе страны для отдыха, челябинцы активно используют социальные сети и приложения в поездках. VK, Telegram и YouTube остаются самыми популярными сервисами в роуминге. Тенденция увеличения интереса к азиатским и африканским странам наблюдается и в других регионах России, что подтверждают также данные МегаФона.

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Жители Челябинской области стали предпочитать Китай Египту в качестве туристического направления. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Yota, которые отметили рост числа путешественников из региона в КНР в 2,2 раза с начала 2024 года. «Среди заграничных направлений Казахстан сохраняет лидерство. Но Китай набирает популярность, опережая даже традиционно популярный Египет», — отмечают аналитики Yota. Помимо изменения предпочтений в выборе страны для отдыха, челябинцы активно используют социальные сети и приложения в поездках. VK, Telegram и YouTube остаются самыми популярными сервисами в роуминге. Тенденция увеличения интереса к азиатским и африканским странам наблюдается и в других регионах России, что подтверждают также данные МегаФона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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