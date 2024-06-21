Вспышка холеры среди ВСУ в Херсоне: что за болезнь, симптомы, как вылечиться

В Херсоне замечена вспышка холеры. Об этом сообщил представитель местного подполья. В больницах города находятся уже около 100 человек, преимущественно военные. Что такое холера, какие у болезни симптомы, как ее лечить — в материале URA.RU.
Холера
Холера является острым диарейным заболеванием, вызываемым бактерией Vibrio cholerae, которое может привести к смерти в течение нескольких часов при отсутствии лечения. Болезнь часто ассоциируется с бедностью и затрагивает людей, лишенных доступа к чистой воде и санитарии. Урбанизация, конфликты и изменение климата увеличивают риск заболевания. Ежегодно в мире регистрируется от 1,3 до 4 миллионов случаев холеры, вызывающих от 21 000 до 143 000 смертей.
Большинство инфицированных лиц не испытывают симптомов или переносят болезнь в легкой форме. Тяжелые случаи требуют немедленного лечения с использованием регидратационных растворов и антибиотиков. В 2017 году была принята глобальная стратегия по борьбе с холерой с целью сокращения смертности на 90% к 2030 году.
Симптомы и передача
Холера передается через зараженные пищу и воду и может вызвать тяжелую диарею, приводящую к обезвоживанию. Инкубационный период составляет от 1 до 10 дней. Холера может протекать бессимптомно, но зараженные люди все равно способны передавать инфекцию.
Лечение заболевания
Лечение холеры в первую очередь направлено на восстановление потерянной жидкости и электролитов, так как основная угроза для жизни пациента связана с обезвоживанием, вызванным интенсивной диареей. Большинство случаев холеры можно эффективно лечить с помощью оральных регидратационных растворов (ОРС), которые содержат смесь солей и глюкозы. Эти растворы позволяют восполнить потерянные жидкости и электролиты через кишечник даже во время диареи. Для детей до пяти лет, больных холерой, применение препаратов цинка может сократить длительность диареи и предупредить будущие эпизоды диареи, вызванные другими причинами.
В случае тяжелого обезвоживания, когда пациент не может принимать жидкость орально или когда потери жидкости чрезвычайно высоки, применяются внутривенные вливания. Антибиотики назначаются для уменьшения тяжести заболевания и сокращения продолжительности диареи. Они также помогают снизить количество бактерий Vibrio cholerae, выделяемых с фекалиями, что способствует прекращению распространения инфекции.
Пациентам также рекомендуется продолжать принимать обычную пищу как можно раньше после начала лечения, чтобы поддержать энергетический баланс и ускорить выздоровление. Также стоит впредь соблюдать правила личной гигиены, безопасного приготовления пищи, чтобы уменьшить риск повторного заражения или усугубления уже присутствующего заболевания.
Холера во времена ВОВ
Борьба с эпидемиями во время Великой Отечественной войны была одним из ключевых аспектов сохранения здоровья и боеспособности как войск, так и гражданского населения. В условиях войны и массовых перемещений населения риск распространения инфекционных заболеваний возрастал многократно. В ответ на эту угрозу были приняты строгие санитарно-эпидемиологические меры.
Военные и гражданские медицинские службы проводили массовые просветительские кампании по личной гигиене, контролировали качество питания и воды, обеззараживая ее специальными таблетками, фильтрацией и кипячением. Были созданы передвижные бани и прачечные для обработки одежды и белья, а также организовано изоляционное лечение для тех, кто проявлял симптомы заразных болезней.
Одной из ключевых мер по предотвращению эпидемий стала массовая вакцинация. С началом войны было начато вакцинирование жителей крупных городов и призывников против тифа, дизентерии, холеры и столбняка.
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