На месте долгостроя возле отеля «Малахит» в Челябинске появятся две башни

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Недострой возле "Малахита" в Челябинске оставался заброшенным много лет
Недострой возле "Малахита" в Челябинске оставался заброшенным много лет Фото:

На месте долгостроя на улице Труда возле отеля «Малахит» в Челябинске появится жилой комплекс с двумя башнями высотой 30 и 35 этажей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе треста «Магнитострой».

«Здание стояло нетронутым много лет. При этом мы понимаем, как важен облик Челябинска на данный момент. В результате челябинцы увидят очень интересное архитектурное решение. При этом будем стараться максимально вписаться в окружающую архитектуру», — объяснили в «Магнитострое».

Будущий ЖК находится на стадии проектирования. Известно, что застройщик возведет две башни высотой 30 и 35 этажей, которые будут соединены двухэтажным широким цоколем. В здании будут располагаться апартаменты. Первые этажи отдадут под магазины и кафе. Предусмотрена подземная автопарковка. Стройка займет два-три года.

Участок возле «Малахита» в начале нулевых годов получил бизнесмен Евгений Рогоза при экс-мэре Челябинска Вячеславе Тарасове. Рогоза собирался строить торгово-развлекательный комплекс. В 2005 году новые власти Челябинска заблокировали строительство, заявив, что на этом месте пройдет дорога. Рогоза успел возвести только несколько этажей.

В 2017 стройку хотели реанимировать к саммитам ШОС и БРИКС. Мария пыталась изъять участок для муниципальных нужд, но проиграла суды. В итоге недострой выкупил совладелец «Магнитостроя» бизнесмен Олег Лакницкий.

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На месте долгостроя на улице Труда возле отеля «Малахит» в Челябинске появится жилой комплекс с двумя башнями высотой 30 и 35 этажей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе треста «Магнитострой». «Здание стояло нетронутым много лет. При этом мы понимаем, как важен облик Челябинска на данный момент. В результате челябинцы увидят очень интересное архитектурное решение. При этом будем стараться максимально вписаться в окружающую архитектуру», — объяснили в «Магнитострое». Будущий ЖК находится на стадии проектирования. Известно, что застройщик возведет две башни высотой 30 и 35 этажей, которые будут соединены двухэтажным широким цоколем. В здании будут располагаться апартаменты. Первые этажи отдадут под магазины и кафе. Предусмотрена подземная автопарковка. Стройка займет два-три года. Участок возле «Малахита» в начале нулевых годов получил бизнесмен Евгений Рогоза при экс-мэре Челябинска Вячеславе Тарасове. Рогоза собирался строить торгово-развлекательный комплекс. В 2005 году новые власти Челябинска заблокировали строительство, заявив, что на этом месте пройдет дорога. Рогоза успел возвести только несколько этажей. В 2017 стройку хотели реанимировать к саммитам ШОС и БРИКС. Мария пыталась изъять участок для муниципальных нужд, но проиграла суды. В итоге недострой выкупил совладелец «Магнитостроя» бизнесмен Олег Лакницкий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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