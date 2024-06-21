На месте долгостроя возле отеля «Малахит» в Челябинске появятся две башни

На месте долгостроя на улице Труда возле отеля «Малахит» в Челябинске появится жилой комплекс с двумя башнями высотой 30 и 35 этажей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе треста «Магнитострой».
«Здание стояло нетронутым много лет. При этом мы понимаем, как важен облик Челябинска на данный момент. В результате челябинцы увидят очень интересное архитектурное решение. При этом будем стараться максимально вписаться в окружающую архитектуру», — объяснили в «Магнитострое».
Будущий ЖК находится на стадии проектирования. Известно, что застройщик возведет две башни высотой 30 и 35 этажей, которые будут соединены двухэтажным широким цоколем. В здании будут располагаться апартаменты. Первые этажи отдадут под магазины и кафе. Предусмотрена подземная автопарковка. Стройка займет два-три года.
Участок возле «Малахита» в начале нулевых годов получил бизнесмен Евгений Рогоза при экс-мэре Челябинска Вячеславе Тарасове. Рогоза собирался строить торгово-развлекательный комплекс. В 2005 году новые власти Челябинска заблокировали строительство, заявив, что на этом месте пройдет дорога. Рогоза успел возвести только несколько этажей.
В 2017 стройку хотели реанимировать к саммитам ШОС и БРИКС. Мария пыталась изъять участок для муниципальных нужд, но проиграла суды. В итоге недострой выкупил совладелец «Магнитостроя» бизнесмен Олег Лакницкий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!