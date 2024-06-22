Российский актер и певец Дмитрий Певцов 22 июня бесплатно выступил в Челябинске с моноспектаклем «Эхо Победы». Великая Отечественная война принесла чудовищные потери, но и подарила искусству небывалый заряд, рассказал перед началом концерта артист.
«Они [немцы] принесли горе, чудовищные потери, разруху, но они дали нашему искусству небывалый заряд. Писатели, художники, артисты, режиссеры — огромное количество таланта вышло из сапог и шинелей, которые ходили по полям Великой Отечественной войны», — сказал Певцов в интервью ГТРК «Южный Урал».
Моноспектакль «Эхо Победы» был приурочен ко Дню памяти и скорби. В программу вошли самые трогательные произведения о Великой Отечественной войне, песни военных лет, а также стихи.
«Сегодняшний день нельзя назвать праздником. Для меня главное — это память, потому что наши бывшие западные партнеры пытаются эту память уничтожить, стереть, придумать какую-то другую историю», — обратился Певцов к собравшимся со сцены. По его словам, российский народ знает, кто понес самые большие потери в той войне и вышел из нее победителем.
Моноспектакль с участием Певцова прошел на Кировке. Мероприятие состоялось при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Постановка стала отличной возможностью для всех желающих почтить память о Великой Отечественной войне и насладиться качественной музыкой.
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