22 июня 2024

После вылета в кювет пассажирка Mercedes-Benz умерла в машине челябинской скорой

Челябинский водитель Mercedes-Benz совершил смертельное ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь. Москва , скорая помошь
Медикам не удалось реанимировать пострадавшую Фото:

Пассажирка иномарки умерла в машине скорой помощи после вылета автомобиля Mercedes-Benz в кювет на шестом километре автодороги «Карталы-Снежный» (Челябинская область). Об этом сообщает УГИБДД по региону

«23 июня на шестом километре автодороги „Карталы-Снежный“ водитель, управляя Mercedes-Benzа Е200 в условиях дождя, не справился с управлением. Он совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажирка 1968 года рождения от полученных травм скончалась в машине скорой помощи», — отмечают в региональной Госавтоинспекции.

Другая пассажирка, 1991 года рождения, получила телесные повреждения и была доставлена в больницу. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП и просит автомобилистов соблюдать правила и не терять бдительности во время управления транспортом.

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Пассажирка иномарки умерла в машине скорой помощи после вылета автомобиля Mercedes-Benz в кювет на шестом километре автодороги «Карталы-Снежный» (Челябинская область). Об этом сообщает УГИБДД по региону «23 июня на шестом километре автодороги „Карталы-Снежный“ водитель, управляя Mercedes-Benzа Е200 в условиях дождя, не справился с управлением. Он совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажирка 1968 года рождения от полученных травм скончалась в машине скорой помощи», — отмечают в региональной Госавтоинспекции. Другая пассажирка, 1991 года рождения, получила телесные повреждения и была доставлена в больницу. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП и просит автомобилистов соблюдать правила и не терять бдительности во время управления транспортом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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