После вылета в кювет пассажирка Mercedes-Benz умерла в машине челябинской скорой

Пассажирка иномарки умерла в машине скорой помощи после вылета автомобиля Mercedes-Benz в кювет на шестом километре автодороги «Карталы-Снежный» (Челябинская область). Об этом сообщает УГИБДД по региону
«23 июня на шестом километре автодороги „Карталы-Снежный“ водитель, управляя Mercedes-Benzа Е200 в условиях дождя, не справился с управлением. Он совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажирка 1968 года рождения от полученных травм скончалась в машине скорой помощи», — отмечают в региональной Госавтоинспекции.
Другая пассажирка, 1991 года рождения, получила телесные повреждения и была доставлена в больницу. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП и просит автомобилистов соблюдать правила и не терять бдительности во время управления транспортом.
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