В Екатеринбурге температура воздуха упадет ниже нормы

24 июня 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

Начавшаяся неделя обещает быть прохладной и дождливой Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге и на западе Свердловской области температура воздуха опустится на два градуса ниже нормы. Таким прогнозом поделились синоптики в telegram-канале «Уральский гидрометцентр». «Во вторник, 25 июня, при движении центра циклона через Свердловскую область на север сильные и очень сильные дожди по-прежнему вероятны в западных, северных и центральных районах. Температура воздуха опустится и будет на западе региона и в Екатеринбурге на два градуса ниже нормы», — говорится в сообщении. Также к Уралу со стороны Каспия в конце текущей недели приблизится второй циклон, который 28 июня вызовет сильные дожди в Челябинской, а 29 июня — в Свердловской областях. По прогнозам синоптиков, во вторник, 25 июня, в регионе ночью будет 12-17 градусов, днем — 17-22, на юго-западе области всего до 12 градусов. Возможны дожди, местами сильные, ливень, гроза и град. В Екатеринбурге температура воздуха в течение суток ожидается 15-17 градусов. В среду, 26 июня, в области прогнозируют ночью 8-13, днем 16-21 градусов, небольшой, местами умеренный дождь. В Екатеринбурге температура воздуха ночью составит 10-12, днем 18-20 градусов. В четверг, 27 июня, в регионе ночью будет 8-13, днем 20-25 градусов, облачно с прояснениями, местами дождь. В Екатеринбурге температура воздуха ночью опустится до 10-12, днем воздух прогреется до 20-22 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге и на западе Свердловской области температура воздуха опустится на два градуса ниже нормы. Таким прогнозом поделились синоптики в telegram-канале «Уральский гидрометцентр». «Во вторник, 25 июня, при движении центра циклона через Свердловскую область на север сильные и очень сильные дожди по-прежнему вероятны в западных, северных и центральных районах. Температура воздуха опустится и будет на западе региона и в Екатеринбурге на два градуса ниже нормы», — говорится в сообщении. Также к Уралу со стороны Каспия в конце текущей недели приблизится второй циклон, который 28 июня вызовет сильные дожди в Челябинской, а 29 июня — в Свердловской областях. По прогнозам синоптиков, во вторник, 25 июня, в регионе ночью будет 12-17 градусов, днем — 17-22, на юго-западе области всего до 12 градусов. Возможны дожди, местами сильные, ливень, гроза и град. В Екатеринбурге температура воздуха в течение суток ожидается 15-17 градусов. В среду, 26 июня, в области прогнозируют ночью 8-13, днем 16-21 градусов, небольшой, местами умеренный дождь. В Екатеринбурге температура воздуха ночью составит 10-12, днем 18-20 градусов. В четверг, 27 июня, в регионе ночью будет 8-13, днем 20-25 градусов, облачно с прояснениями, местами дождь. В Екатеринбурге температура воздуха ночью опустится до 10-12, днем воздух прогреется до 20-22 градусов.