Челябинцев предупредили об уголовной ответственности за охоту на выхухолей

В Челябинской области запрещена охота на 25 животных и птиц, занесенных в Красную книгу России. Соответствующие информационные аншлаги размещены в шести муниципалитетах региона. За нарушение запрета предусмотрена уголовная ответственность, сообщили в пресс-службе минэкологии региона.
«Аншлаги были установлены в отношении 25 видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу РФ и обитающих на территории Челябинской области. В их число вошли хищники балобан, беркут, большой подорлик, кобчик, орел-могильник, орлан-белохвост, сапсан, скопа, степной лунь, степной орел, филин и необычное животное, обитающее близ водоемов, — русская выхухоль», — отметили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что за изъятие или гибель таких животных или птиц предусмотрена уголовная ответственность.
В региональном минэкологии добавили, что под особой охраной также находятся следующие птицы семейства утиные — это белоглазый нырок, краснозобая казарка, пискулька, савка, а также другие птины: большой кроншнеп, дрофа, журавль-красавка, кречетка, кулик-сорока, обыкновенная горлица, степная тиркушка, стрепет, шилоклювка. Всего в регионе установлены 17 стендов с подробной информацией и фотографиями краснокнижных зверей и птиц.
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