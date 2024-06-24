Свердловский оборонный завод массово ищет рабочих

25 июня 2024 в 13:29 Размер текста - 17 +

Предприятие ищет слесарей, токарей, уборщиков и других Фото: Анна Майорова © URA.RU Машиностроительный завод имени Калинина (ЗиК) в Екатеринбурге за месяц опубликовал 62 новых вакансии на сайте Head Hunter. Предприятие особенно нуждается в слесарях и инженерах — на эти должности опубликовано наибольшее количество вакансий. На завод ищут слесарей различных направлений (механосборочные работы, ремонт оборудования, электромонтаж), зарплата варьируется от 50 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Инженерам предлагают от 70 тысяч рублей до 130 тысяч рублей. Также предприятие ищет токарей (зарплата — 80-120 тысяч рублей), медицинский персонал (зарплата 40-50 тысяч рублей), уборщиков на зарплату от 37 тысяч рублей. Всем специалистам предлагают медицинское обслуживание, частичную компенсацию питания, подарки детям и работникам к праздникам. Иногородним предоставляют общежитие, частичную компенсацию за аренду жилья или единовременную выплату в размере 18000 рублей. МЗиК работает с 1866 года. Предприятие производит как гражданскую продукцию — малогабаритные напольные погрузчики, электро- и дизельные погрузчики, коммунальные машины, так и военную. Например, боевые средства зенитно-ракетной системы С-300В. Ранее URA.RU рассказывало, что «ВСМПО-Ависма» — компания-лидер по производству титана ищет сотрудников среди свердловчан. Самую высокую зарплату при вахтовом графике работы за один цикл может получать обработчик поверхностных пороков металла — от 258 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Машиностроительный завод имени Калинина (ЗиК) в Екатеринбурге за месяц опубликовал 62 новых вакансии на сайте Head Hunter. Предприятие особенно нуждается в слесарях и инженерах — на эти должности опубликовано наибольшее количество вакансий. На завод ищут слесарей различных направлений (механосборочные работы, ремонт оборудования, электромонтаж), зарплата варьируется от 50 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Инженерам предлагают от 70 тысяч рублей до 130 тысяч рублей. Также предприятие ищет токарей (зарплата — 80-120 тысяч рублей), медицинский персонал (зарплата 40-50 тысяч рублей), уборщиков на зарплату от 37 тысяч рублей. Всем специалистам предлагают медицинское обслуживание, частичную компенсацию питания, подарки детям и работникам к праздникам. Иногородним предоставляют общежитие, частичную компенсацию за аренду жилья или единовременную выплату в размере 18000 рублей. МЗиК работает с 1866 года. Предприятие производит как гражданскую продукцию — малогабаритные напольные погрузчики, электро- и дизельные погрузчики, коммунальные машины, так и военную. Например, боевые средства зенитно-ракетной системы С-300В. Ранее URA.RU рассказывало, что «ВСМПО-Ависма» — компания-лидер по производству титана ищет сотрудников среди свердловчан. Самую высокую зарплату при вахтовом графике работы за один цикл может получать обработчик поверхностных пороков металла — от 258 тысяч рублей.