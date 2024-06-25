Общество Транспорт В городе ХМАО запустят дополнительные автобусные рейсы на фестиваль ко Дню молодежи В Нижневартовске будут ездить дополнительные автобусы на турбазу в День молодежи 26 июня 2024 в 14:30 Размер текста - 17 + На молодежный фестиваль в Нижневартовске будет ходить дополнительный транспорт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В субботу, 29 июня 2024 года, в Нижневартовске запустят дополнительные автобусы до лесного комплекса «Ягом». На территории парка состоится туристический фестиваль, посвященный Дню молодежи. «В субботу запускаем два дополнительных автобусных рейса до лесного комплекса „Ягом“, где состоится „ЯгомФест“ — туристический фестиваль, посвященный Дню молодежи. Дополнительные рейсы маршрута № 30 будут отходить в 11:00 от железнодорожного вокзала и в 19:30 от „Ягома“ (остановка — СОТ „Дорожник“)», — сообщили агентству в «Домтрансавто» — компании, которая осуществляет автобусные перевозки в Нижневартовске. Ранее URA.RU писало, что в лесном комплексе «Ягом» состоится праздник в честь Дня молодежи. Поздравлять гостей фестиваля с праздником будут популярные в TikTok блогерши Sandy Cheeks и Аня Виноград. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В субботу, 29 июня 2024 года, в Нижневартовске запустят дополнительные автобусы до лесного комплекса «Ягом». На территории парка состоится туристический фестиваль, посвященный Дню молодежи. «В субботу запускаем два дополнительных автобусных рейса до лесного комплекса „Ягом“, где состоится „ЯгомФест“ — туристический фестиваль, посвященный Дню молодежи. Дополнительные рейсы маршрута № 30 будут отходить в 11:00 от железнодорожного вокзала и в 19:30 от „Ягома“ (остановка — СОТ „Дорожник“)», — сообщили агентству в «Домтрансавто» — компании, которая осуществляет автобусные перевозки в Нижневартовске. Ранее URA.RU писало, что в лесном комплексе «Ягом» состоится праздник в честь Дня молодежи. Поздравлять гостей фестиваля с праздником будут популярные в TikTok блогерши Sandy Cheeks и Аня Виноград. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям