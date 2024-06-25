25 июня 2024

Бюджет РФ получил рекордные деньги от налога на богатых

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам ФНС, поступлений стало больше за счет увеличения объема дивидендов и премиальных
По словам ФНС, поступлений стало больше за счет увеличения объема дивидендов и премиальных Фото:

В федеральный бюджет России за промежуток с января по май 2024 года поступило больше 57 миллиардов рублей от прогрессивной шкалы НДФЛ, которую еще называют налогом на богатство. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный промежуток предыдущего года, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

«За пять месяцев этого года в казну поступило 57,6 млрд рублей. А за аналогичный период 2023-го — 36,5 млрд рублей», — приводит данные ФНС газета «Ведомости». Налог составляет 15% для граждан, чей доход превышает пять миллионов рублей в год (около 417 тысяч рублей в месяц).

Газета подчеркивает, что в федеральную казну от 15% идет 2%. Остальные 13% распределяются в бюджет региона. По словам ФНС, от поступлений налога на доходы физлиц поступило больше средств за счет увеличения объема дивидендов и премиальных. По словам руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, на рост поступлений влияет и высокий темп роста доходов населения на фоне «горячего» рынка труда.

Однако даже такой налог предлагали повысить. Член Общественной палаты Евгений Нифантьев заявлял, что повышение данного налога еще на 3% позволит собирать дополнительно порядка 100 миллиардов рублей в год, передает телеканал 360.

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В федеральный бюджет России за промежуток с января по май 2024 года поступило больше 57 миллиардов рублей от прогрессивной шкалы НДФЛ, которую еще называют налогом на богатство. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный промежуток предыдущего года, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). «За пять месяцев этого года в казну поступило 57,6 млрд рублей. А за аналогичный период 2023-го — 36,5 млрд рублей», — приводит данные ФНС газета «Ведомости». Налог составляет 15% для граждан, чей доход превышает пять миллионов рублей в год (около 417 тысяч рублей в месяц). Газета подчеркивает, что в федеральную казну от 15% идет 2%. Остальные 13% распределяются в бюджет региона. По словам ФНС, от поступлений налога на доходы физлиц поступило больше средств за счет увеличения объема дивидендов и премиальных. По словам руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, на рост поступлений влияет и высокий темп роста доходов населения на фоне «горячего» рынка труда. Однако даже такой налог предлагали повысить. Член Общественной палаты Евгений Нифантьев заявлял, что повышение данного налога еще на 3% позволит собирать дополнительно порядка 100 миллиардов рублей в год, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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