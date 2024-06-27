В бюджете Челябинской области увеличились расходы на выплаты учителям и медицину

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Заседание законодательного собрания. Челябинск, заксо, депутаты законодательного собрания, моисеев денис, зсо, гербер олег
Депутаты заксобрания одобрили изменения в бюджет региона Фото:

Депутаты Законодательного собрания региона 27 июня увеличили областной бюджет на текущий год. Средства трансфертов из федерального бюджета направлены на выплаты педагогам и здравоохранение.

«Увеличение областного бюджета составит 686 миллионов рублей. Из них 189 миллионов будут направлены на обеспечение лекарствами лиц с диагнозом «хронический вирусный гепатит С. Еще 182 миллиона направлены на модернизацию первичного звена здравоохранения. Более 134 миллионов рублей пойдут на выплаты педагогам за классное руководство». — сообщил в докладе депутатам первый замминистра финансов региона Антон Прыгунов.

Еще 15 миллионов рублей дополнительных средств пойдут на доплаты за классное руководство педагогам училищ, колледжей и техникумов. Кроме того, 82 миллиона направят на развитие туризма в регионе.

С учетом принятых доходы областного бюджета составляют 268 миллиардов 354 миллиона рублей. Расходы при этом предусмотрены в размере 343 миллиарда 762 миллиона. Дефицит — 75 миллиардов 407 миллионов рублей.

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Депутаты Законодательного собрания региона 27 июня увеличили областной бюджет на текущий год. Средства трансфертов из федерального бюджета направлены на выплаты педагогам и здравоохранение. «Увеличение областного бюджета составит 686 миллионов рублей. Из них 189 миллионов будут направлены на обеспечение лекарствами лиц с диагнозом «хронический вирусный гепатит С. Еще 182 миллиона направлены на модернизацию первичного звена здравоохранения. Более 134 миллионов рублей пойдут на выплаты педагогам за классное руководство». — сообщил в докладе депутатам первый замминистра финансов региона Антон Прыгунов. Еще 15 миллионов рублей дополнительных средств пойдут на доплаты за классное руководство педагогам училищ, колледжей и техникумов. Кроме того, 82 миллиона направят на развитие туризма в регионе. С учетом принятых доходы областного бюджета составляют 268 миллиардов 354 миллиона рублей. Расходы при этом предусмотрены в размере 343 миллиарда 762 миллиона. Дефицит — 75 миллиардов 407 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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