В бюджете Челябинской области увеличились расходы на выплаты учителям и медицину

27 июня 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

Депутаты заксобрания одобрили изменения в бюджет региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты Законодательного собрания региона 27 июня увеличили областной бюджет на текущий год. Средства трансфертов из федерального бюджета направлены на выплаты педагогам и здравоохранение. «Увеличение областного бюджета составит 686 миллионов рублей. Из них 189 миллионов будут направлены на обеспечение лекарствами лиц с диагнозом «хронический вирусный гепатит С. Еще 182 миллиона направлены на модернизацию первичного звена здравоохранения. Более 134 миллионов рублей пойдут на выплаты педагогам за классное руководство». — сообщил в докладе депутатам первый замминистра финансов региона Антон Прыгунов. Еще 15 миллионов рублей дополнительных средств пойдут на доплаты за классное руководство педагогам училищ, колледжей и техникумов. Кроме того, 82 миллиона направят на развитие туризма в регионе. С учетом принятых доходы областного бюджета составляют 268 миллиардов 354 миллиона рублей. Расходы при этом предусмотрены в размере 343 миллиарда 762 миллиона. Дефицит — 75 миллиардов 407 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты Законодательного собрания региона 27 июня увеличили областной бюджет на текущий год. Средства трансфертов из федерального бюджета направлены на выплаты педагогам и здравоохранение. «Увеличение областного бюджета составит 686 миллионов рублей. Из них 189 миллионов будут направлены на обеспечение лекарствами лиц с диагнозом «хронический вирусный гепатит С. Еще 182 миллиона направлены на модернизацию первичного звена здравоохранения. Более 134 миллионов рублей пойдут на выплаты педагогам за классное руководство». — сообщил в докладе депутатам первый замминистра финансов региона Антон Прыгунов. Еще 15 миллионов рублей дополнительных средств пойдут на доплаты за классное руководство педагогам училищ, колледжей и техникумов. Кроме того, 82 миллиона направят на развитие туризма в регионе. С учетом принятых доходы областного бюджета составляют 268 миллиардов 354 миллиона рублей. Расходы при этом предусмотрены в размере 343 миллиарда 762 миллиона. Дефицит — 75 миллиардов 407 миллионов рублей.