Свердловский школьник представит Россию на европейской олимпиаде в Сербии

27 июня 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

В олимпиаде примут участие 16 российских школьников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ученик екатеринбургской школы № 110 Михаил Пулин представит Россию на 10-й Европейской географической олимпиаде, которая пройдет с 28 июня по 4 июля в Сербии. Всего в международном соревновании примут участие школьники из 11 стран. Информация об этом появилась на сайте Минпросвещения РФ. Основная сборная России в составе восьми человек выступит в категории для старших школьников (16—19 лет), еще восемь учеников представят страну в категории юниоров (12—15 лет). В эту команду вошел и Пулин. За первые места также поборются школьники из Белоруссии, Сербии, Казахстана, Болгарии, Румынии, Боснии и Герцеговины, Чехии, Литвы, Дании и Словении. Отмечается, что задания на олимпиаде будут выполнятся исключительно на английском языке. Подготовка российских школьников проходила на установочных сборах, которые проводились на базе университетской гимназии МГУ имени М.В. Ломоносова. Европейская географическая олимпиада проводится с 2015 года. В 2023-м все 15 участников, представлявших Россию, стали обладателями медалей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ученик екатеринбургской школы № 110 Михаил Пулин представит Россию на 10-й Европейской географической олимпиаде, которая пройдет с 28 июня по 4 июля в Сербии. Всего в международном соревновании примут участие школьники из 11 стран. Информация об этом появилась на сайте Минпросвещения РФ. Основная сборная России в составе восьми человек выступит в категории для старших школьников (16—19 лет), еще восемь учеников представят страну в категории юниоров (12—15 лет). В эту команду вошел и Пулин. За первые места также поборются школьники из Белоруссии, Сербии, Казахстана, Болгарии, Румынии, Боснии и Герцеговины, Чехии, Литвы, Дании и Словении. Отмечается, что задания на олимпиаде будут выполнятся исключительно на английском языке. Подготовка российских школьников проходила на установочных сборах, которые проводились на базе университетской гимназии МГУ имени М.В. Ломоносова. Европейская географическая олимпиада проводится с 2015 года. В 2023-м все 15 участников, представлявших Россию, стали обладателями медалей.