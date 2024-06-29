В ХМАО нефтесервисная компания ищет директора на зарплату почти в миллион рублей

В ХМАО одной из самых высокооплачиваемых вакансий по последним данным является должность исполнительного директора в нефтесервисную компанию на зарплату до 900 тысяч рублей. Подборку самых высокооплачиваемых вакансий сделали аналитики HH.ru.
«Мы находимся в активном поиске исполнительного директора, способного эффективно организовывать команду, на собственном примере демонстрировать качественную работу. Вакансия открыта в нефтесервисной компании. Заработная плата от 500 до 900 тысяч рублей», — сообщается в карточке вакансии на портале. В подчинении у директора будет находиться восемь отделов. Основное место работы расположено в Нижневартовске или Тюмени и предполагает командировки. Работодатель компенсирует переезд и аренду квартиры, а также сотруднику будет предоставлен в пользование служебный автомобиль марки Land Cruiser.
В Ханты-Мансийске требуется руководитель проектов по информационной безопасности. Специалисту обещают платить до 400 тысяч рублей. Для работодателя желателен опыт разработки и реализации проектов в сфере информационной безопасности, а также знание законодательства и технической защиты информации. В обязанности руководителя будет входить сопровождение полного цикла работ по нескольким проектам одновременно, а также подготовка техзаданий и аналитических материалов.
В Сургуте популярная сеть ресторанов «Додо Пицца» ищет исполнительного директора на зарплату от 300 тысяч рублей с переездом в Ханты-Мансийск. Специалисту необходимо осуществлять управление 7-8 заведениями и тем самым снижать вовлеченность собственника в операционною деятельность. Компания готова оплатить сотруднику переезд и частично компенсировать проживание. Также у специалиста будет возможность обучаться и развиваться за счет компании. Опыт в управлении в сетях общепита обязателен.
Ранее аналитики предоставили подборку вакансий в ХМАО с зарплатой от 200 000 рублей. В топ вошли предложения для сварщика в Излучинске и менеджера по продажам в автосалоне Сургута, а в Нижневартовске опытный стоматолог-ортопед может рассчитывать на оплату от 300 000 рублей.
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