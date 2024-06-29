29 июня 2024

В Челябинске из-за ливня провалился асфальт. Фото

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Последствия паводка в микрорайоне Челноково и Глинки. Курган , асфальт, дорога, разрушения
Место провала асфальта огорожено (архивное фото) Фото:

В Челябинске из-за обильных осадков, которые размыли грунт, провалился асфальт около дома №12б по улице Хохрякова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«В связи с обильными осадками произошло размывание грунта и разрушение дорожного полотна. На участке [около дома №12б по улице Хохрякова] установлено ограждение», — сообщает пресс-служба администрации Челябинска в официальном telegram-канале.

Специальная комиссия установит точные причины ЧП завтра, 1 июля. После будут проведены аварийно-восстановительные работы. Ситуация находится на контроле администрации города Челябинска, добавили в пресс-службе мэрии.

В Челябинске 1 мая из-за провала асфальта образовалась огромная яма между домами №17 и №19 по улице Первой Пятилетки. Повезло, что ни машин, ни людей в этот момент там не было, рассказал подписчик telegram-канала «Новости Челябинска».

Асфальт обрушился под автомобилем 17 мая около дома №33 на Шоссе Металлургов. Со слов пострадавшей, она чудом успела остановить машину и изначально не попала в яму, но начала сдавать назад и асфальт провалился под колесом.

На месте провала асфальта образовалась яма
На месте провала асфальта образовалась яма
Место провала по улице Хохрякова огорожено
Место провала по улице Хохрякова огорожено

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В Челябинске из-за обильных осадков, которые размыли грунт, провалился асфальт около дома №12б по улице Хохрякова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «В связи с обильными осадками произошло размывание грунта и разрушение дорожного полотна. На участке [около дома №12б по улице Хохрякова] установлено ограждение», — сообщает пресс-служба администрации Челябинска в официальном telegram-канале. Специальная комиссия установит точные причины ЧП завтра, 1 июля. После будут проведены аварийно-восстановительные работы. Ситуация находится на контроле администрации города Челябинска, добавили в пресс-службе мэрии. В Челябинске 1 мая из-за провала асфальта образовалась огромная яма между домами №17 и №19 по улице Первой Пятилетки. Повезло, что ни машин, ни людей в этот момент там не было, рассказал подписчик telegram-канала «Новости Челябинска». Асфальт обрушился под автомобилем 17 мая около дома №33 на Шоссе Металлургов. Со слов пострадавшей, она чудом успела остановить машину и изначально не попала в яму, но начала сдавать назад и асфальт провалился под колесом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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