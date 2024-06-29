В Челябинске из-за ливня провалился асфальт. Фото

30 июня 2024 в 22:32 Размер текста - 17 +

Место провала асфальта огорожено (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске из-за обильных осадков, которые размыли грунт, провалился асфальт около дома №12б по улице Хохрякова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «В связи с обильными осадками произошло размывание грунта и разрушение дорожного полотна. На участке [около дома №12б по улице Хохрякова] установлено ограждение», — сообщает пресс-служба администрации Челябинска в официальном telegram-канале. Специальная комиссия установит точные причины ЧП завтра, 1 июля. После будут проведены аварийно-восстановительные работы. Ситуация находится на контроле администрации города Челябинска, добавили в пресс-службе мэрии. В Челябинске 1 мая из-за провала асфальта образовалась огромная яма между домами №17 и №19 по улице Первой Пятилетки. Повезло, что ни машин, ни людей в этот момент там не было, рассказал подписчик telegram-канала «Новости Челябинска». Асфальт обрушился под автомобилем 17 мая около дома №33 на Шоссе Металлургов. Со слов пострадавшей, она чудом успела остановить машину и изначально не попала в яму, но начала сдавать назад и асфальт провалился под колесом. На месте провала асфальта образовалась яма Telegram-канал «Мэрские новости» Место провала по улице Хохрякова огорожено Telegram-канал «Мэрские новости» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске из-за обильных осадков, которые размыли грунт, провалился асфальт около дома №12б по улице Хохрякова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «В связи с обильными осадками произошло размывание грунта и разрушение дорожного полотна. На участке [около дома №12б по улице Хохрякова] установлено ограждение», — сообщает пресс-служба администрации Челябинска в официальном telegram-канале. Специальная комиссия установит точные причины ЧП завтра, 1 июля. После будут проведены аварийно-восстановительные работы. Ситуация находится на контроле администрации города Челябинска, добавили в пресс-службе мэрии. В Челябинске 1 мая из-за провала асфальта образовалась огромная яма между домами №17 и №19 по улице Первой Пятилетки. Повезло, что ни машин, ни людей в этот момент там не было, рассказал подписчик telegram-канала «Новости Челябинска». Асфальт обрушился под автомобилем 17 мая около дома №33 на Шоссе Металлургов. Со слов пострадавшей, она чудом успела остановить машину и изначально не попала в яму, но начала сдавать назад и асфальт провалился под колесом.