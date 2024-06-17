В Челябинске возле дома №33 на Шоссе Металлургов под автомобилем обрушился асфальт. Об этом сообщил водитель, чья машина провалилась колесом в образовавшуюся глубокую яму.
«Ехала по Шоссе Металлургов, 33 вдоль трамвайных путей с разрешённый скоростью. Чудом успела остановить машину. Изначально в яму не попала, стала сдавать назад, асфальт провалился под колесом и машина села», — пишет telegram-канал «Новости Челябинска» со ссылкой на водителя автомобиля.
Водитель рассказала, что ей 20 лет, за более года вождения у нее не было аварий. На звонки в экстренные службы никто не отреагировал, поэтому спустя почти час ее автомобиль вытащили другие автомобилисты. По словам очевидцев, после этого асфальт начал обрушаться еще больше. Девушка сообщила, что в яму засунула ветки для того, чтобы предупредить других водителей об опасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!