В Челябинске под машиной обрушился асфальт. Видео

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Под обрушившимся асфальтом обнаружилась глубокая яма
Под обрушившимся асфальтом обнаружилась глубокая яма Фото:

В Челябинске возле дома №33 на Шоссе Металлургов под автомобилем обрушился асфальт. Об этом сообщил водитель, чья машина провалилась колесом в образовавшуюся глубокую яму.

«Ехала по Шоссе Металлургов, 33 вдоль трамвайных путей с разрешённый скоростью. Чудом успела остановить машину. Изначально в яму не попала, стала сдавать назад, асфальт провалился под колесом и машина села», — пишет telegram-канал «Новости Челябинска» со ссылкой на водителя автомобиля.

Водитель рассказала, что ей 20 лет, за более года вождения у нее не было аварий. На звонки в экстренные службы никто не отреагировал, поэтому спустя почти час ее автомобиль вытащили другие автомобилисты. По словам очевидцев, после этого асфальт начал обрушаться еще больше. Девушка сообщила, что в яму засунула ветки для того, чтобы предупредить других водителей об опасности.

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В Челябинске возле дома №33 на Шоссе Металлургов под автомобилем обрушился асфальт. Об этом сообщил водитель, чья машина провалилась колесом в образовавшуюся глубокую яму. «Ехала по Шоссе Металлургов, 33 вдоль трамвайных путей с разрешённый скоростью. Чудом успела остановить машину. Изначально в яму не попала, стала сдавать назад, асфальт провалился под колесом и машина села», — пишет telegram-канал «Новости Челябинска» со ссылкой на водителя автомобиля. Водитель рассказала, что ей 20 лет, за более года вождения у нее не было аварий. На звонки в экстренные службы никто не отреагировал, поэтому спустя почти час ее автомобиль вытащили другие автомобилисты. По словам очевидцев, после этого асфальт начал обрушаться еще больше. Девушка сообщила, что в яму засунула ветки для того, чтобы предупредить других водителей об опасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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