В Миассе рычаг пробил брюшную полость подростка при падении с велосипеда

В Миассе (Челябинская область) подросток получил проникающее ранение живота при падении с велосипеда. Медикам пришлось обращаться за помощью к спасателям, сообщили 2 июля в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.
«Выехав по вызову очевидцев к скверу на улице Вернадского, врачи обнаружили мальчика, который упал с велосипеда и получил проникающее ранение живота рычагом переключения передач. На месте ЧП доставать предметы, оказавшиеся под кожным покровом в любой части тела категорически запрещено — это делается только в стационаре, а транспортировать пострадавшего в машине вместе с велосипедом невозможно. Бригада скорой медпомощи была вынуждена обратиться за помощью к спасателям», — сообщили в пресс-центре.
Прибывшие спасатели под присмотром врача демонтировали рычаг и трос велосипеда. Затем ребенка на носилках перенесли в машину. Дальнейшая помощь ему оказывалась уже в больнице.
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