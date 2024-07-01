01 июля 2024

В Миассе рычаг пробил брюшную полость подростка при падении с велосипеда

© Служба новостей «URA.RU»
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При падении с велосипеда мальчик получил опасную травму
При падении с велосипеда мальчик получил опасную травму Фото:

В Миассе (Челябинская область) подросток получил проникающее ранение живота при падении с велосипеда. Медикам пришлось обращаться за помощью к спасателям, сообщили 2 июля в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

«Выехав по вызову очевидцев к скверу на улице Вернадского, врачи обнаружили мальчика, который упал с велосипеда и получил проникающее ранение живота рычагом переключения передач. На месте ЧП доставать предметы, оказавшиеся под кожным покровом в любой части тела категорически запрещено — это делается только в стационаре, а транспортировать пострадавшего в машине вместе с велосипедом невозможно. Бригада скорой медпомощи была вынуждена обратиться за помощью к спасателям», — сообщили в пресс-центре.

Прибывшие спасатели под присмотром врача демонтировали рычаг и трос велосипеда. Затем ребенка на носилках перенесли в машину. Дальнейшая помощь ему оказывалась уже в больнице.

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В Миассе (Челябинская область) подросток получил проникающее ранение живота при падении с велосипеда. Медикам пришлось обращаться за помощью к спасателям, сообщили 2 июля в пресс-центре поисково-спасательной службы региона. «Выехав по вызову очевидцев к скверу на улице Вернадского, врачи обнаружили мальчика, который упал с велосипеда и получил проникающее ранение живота рычагом переключения передач. На месте ЧП доставать предметы, оказавшиеся под кожным покровом в любой части тела категорически запрещено — это делается только в стационаре, а транспортировать пострадавшего в машине вместе с велосипедом невозможно. Бригада скорой медпомощи была вынуждена обратиться за помощью к спасателям», — сообщили в пресс-центре. Прибывшие спасатели под присмотром врача демонтировали рычаг и трос велосипеда. Затем ребенка на носилках перенесли в машину. Дальнейшая помощь ему оказывалась уже в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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