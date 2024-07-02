Экс-вратарь магнитогорского «Металлурга» Самсонов отправится играть в Лас-Вегас

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Экс-вратарь "Металлурга" Илья Самсонов перешел в "Вегас"
Экс-вратарь "Металлурга" Илья Самсонов перешел в "Вегас" Фото:

Вратарь клуба НХЛ «Торонто», экс-игрок магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) Илья Самсонов подписал контракт с «Вегасом». Об этом 2 июля сообщил сайт НХЛ.

«Вегас Голден Найтс» принимает в состав Илью Самсонова. С ним подписан однолетний контракт», — сообщает портал клуба. Также клуб объявил о продлении сотрудничества с другим экс-магнитогорцем, Павлом Дорофеевым.

Клуб «Вегас Голден Найтс» играет в НХЛ с 2018 года. В прошлом сезоне клуб выиграл главный трофей лиги — Кубок Стэнли. Клуб базируется в пригороде Лас Вегаса (штат Невада).

Илья Самсонов — уроженец Магнитогорска. В системе «Металлурга» играл с 2014 по 2018 годы. В 2016 году выиграл в составе «Металлурга» Кубок Гагарина. Со сборной России становился серебряным и бронзовым призером чемпионата мира. В НХЛ играет с 2018 года, сначала за «Вашингтон», затем — за «Торонто». По данным «Матч ТВ», сумма контракта Самсонова за сезон в «Вегасе» составит 1,8 миллиона долларов.

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Вратарь клуба НХЛ «Торонто», экс-игрок магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) Илья Самсонов подписал контракт с «Вегасом». Об этом 2 июля сообщил сайт НХЛ. «Вегас Голден Найтс» принимает в состав Илью Самсонова. С ним подписан однолетний контракт», — сообщает портал клуба. Также клуб объявил о продлении сотрудничества с другим экс-магнитогорцем, Павлом Дорофеевым. Клуб «Вегас Голден Найтс» играет в НХЛ с 2018 года. В прошлом сезоне клуб выиграл главный трофей лиги — Кубок Стэнли. Клуб базируется в пригороде Лас Вегаса (штат Невада). Илья Самсонов — уроженец Магнитогорска. В системе «Металлурга» играл с 2014 по 2018 годы. В 2016 году выиграл в составе «Металлурга» Кубок Гагарина. Со сборной России становился серебряным и бронзовым призером чемпионата мира. В НХЛ играет с 2018 года, сначала за «Вашингтон», затем — за «Торонто». По данным «Матч ТВ», сумма контракта Самсонова за сезон в «Вегасе» составит 1,8 миллиона долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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