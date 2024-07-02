В Екатеринбург прилетел замглавы администрации президента РФ

Магомедсалам Магомедов неоднократно бывал в УрФО
В Екатеринбург с рабочим визитом прилетел заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов. По данным URA.RU, здесь у него запланировано несколько встреч.
Магомедов работает в должности замглавы АП с января 2013 года и курирует национальную политику. До этого он три года был президентом Дагестана. На Урал он приезжал неоднократно. В частности, летом 2023 года был в Челябинске и указывал на новые аспекты национальной политики в условиях специальной военной операции на Украине.
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