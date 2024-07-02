02 июля 2024

В Екатеринбург прилетел замглавы администрации президента РФ

В Екатеринбург прилетел замглавы администрации президента РФ Магомедов
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание в полпредстве по УрФО. Екатеринбург, магомедов магомедсалам
Магомедсалам Магомедов неоднократно бывал в УрФО Фото:

В Екатеринбург с рабочим визитом прилетел заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов. По данным URA.RU, здесь у него запланировано несколько встреч.

Магомедов работает в должности замглавы АП с января 2013 года и курирует национальную политику. До этого он три года был президентом Дагестана. На Урал он приезжал неоднократно. В частности, летом 2023 года был в Челябинске и указывал на новые аспекты национальной политики в условиях специальной военной операции на Украине.

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В Екатеринбург с рабочим визитом прилетел заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов. По данным URA.RU, здесь у него запланировано несколько встреч. Магомедов работает в должности замглавы АП с января 2013 года и курирует национальную политику. До этого он три года был президентом Дагестана. На Урал он приезжал неоднократно. В частности, летом 2023 года был в Челябинске и указывал на новые аспекты национальной политики в условиях специальной военной операции на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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