В Екатеринбург прилетел замглавы администрации президента РФ

В Екатеринбург прилетел замглавы администрации президента РФ Магомедов

03 июля 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

Магомедсалам Магомедов неоднократно бывал в УрФО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбург с рабочим визитом прилетел заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов. По данным URA.RU, здесь у него запланировано несколько встреч. Магомедов работает в должности замглавы АП с января 2013 года и курирует национальную политику. До этого он три года был президентом Дагестана. На Урал он приезжал неоднократно. В частности, летом 2023 года был в Челябинске и указывал на новые аспекты национальной политики в условиях специальной военной операции на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбург с рабочим визитом прилетел заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов. По данным URA.RU, здесь у него запланировано несколько встреч. Магомедов работает в должности замглавы АП с января 2013 года и курирует национальную политику. До этого он три года был президентом Дагестана. На Урал он приезжал неоднократно. В частности, летом 2023 года был в Челябинске и указывал на новые аспекты национальной политики в условиях специальной военной операции на Украине.