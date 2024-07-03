03 июля 2024

Собянин предупредил москвичей об опасной погоде

© Служба новостей «URA.RU»
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Собянин предупредил москвичей о жаре
Собянин предупредил москвичей о жаре Фото:

В Москве ожидается крайне жаркая погода 4 июля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уважаемые жители и гости нашего города! Завтра в Москве сохранится очень жаркая погода. Днём температура воздуха превысит климатическую норму и снова поднимется выше 30 градусов... В пятницу синоптики прогнозируют резкую перемену погоды: сильный ливень, ветер, грозу и даже град. <...> Пожалуйста, будьте аккуратны», — написал Собянин у себя в telegram-канале. 

Мэр порекомендовал москвичам старшего возраста, беременным женщинам и детям по возможности избегать выхода на улицу в четверг из-за жары. Он также отметил, что для облегчения условий в жару в столице организована раздача питьевой воды на ключевых транспортных узлах, включая некоторые станции метрополитена, МЦД, железнодорожные вокзалы и причалы.

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В Москве ожидается крайне жаркая погода 4 июля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Уважаемые жители и гости нашего города! Завтра в Москве сохранится очень жаркая погода. Днём температура воздуха превысит климатическую норму и снова поднимется выше 30 градусов... В пятницу синоптики прогнозируют резкую перемену погоды: сильный ливень, ветер, грозу и даже град. <...> Пожалуйста, будьте аккуратны», — написал Собянин у себя в telegram-канале.  Мэр порекомендовал москвичам старшего возраста, беременным женщинам и детям по возможности избегать выхода на улицу в четверг из-за жары. Он также отметил, что для облегчения условий в жару в столице организована раздача питьевой воды на ключевых транспортных узлах, включая некоторые станции метрополитена, МЦД, железнодорожные вокзалы и причалы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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