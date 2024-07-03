Сотрудника уральской таможни задержали за переписку со школьницей

04 июля 2024 в 02:31 Размер текста - 17 +

Подозреваемый знал, что школьнице еще нет 16 лет Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Сотрудники полиции Екатеринбурга пришли к 35-летнему инспектору охраны Уральского таможенного управления, который больше года переписывался с 15-летней ученицей школы на Уралмаше и отправлял ей сообщения эротического характера. Подробностями с URA.RU поделился источник в силовой среде. «По версии следствия, с января 2023-го по июнь 2024-го года мужчина состоял в переписке с девятиклассницей, зная что ей нет 16 лет. При обыске в его квартире нашли сумку с фаллоимитаторами, страпон, парик, юбка, женский топ, анальная пробка с лисьим хвостом, зеленые колготки, эротические портупеи», — рассказал собеседник. По его данным, уголовное дело возбуждено по части первой 135 статьи УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия). Подозреваемый вину свою не признает, хотя полицейские располагают скриншотами переписок. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники полиции Екатеринбурга пришли к 35-летнему инспектору охраны Уральского таможенного управления, который больше года переписывался с 15-летней ученицей школы на Уралмаше и отправлял ей сообщения эротического характера. Подробностями с URA.RU поделился источник в силовой среде. «По версии следствия, с января 2023-го по июнь 2024-го года мужчина состоял в переписке с девятиклассницей, зная что ей нет 16 лет. При обыске в его квартире нашли сумку с фаллоимитаторами, страпон, парик, юбка, женский топ, анальная пробка с лисьим хвостом, зеленые колготки, эротические портупеи», — рассказал собеседник. По его данным, уголовное дело возбуждено по части первой 135 статьи УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия). Подозреваемый вину свою не признает, хотя полицейские располагают скриншотами переписок. Мужчина находится под подпиской о невыезде.