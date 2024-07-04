В Челябинске стартует прием первоклассников в школы не по прописке

04 июля 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

В первый класс родители могут записать детей не по прописке с 6 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области 6 июля стартует прием заявлений от родителей для записи детей в первый класс не по прописке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минобразования. «Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Информация указана в приказе Минпросвещения РФ от 2 сентября 2020 года № 458. Первоочередная запись будущих первоклассников в выбранную школу осуществляется по прописке. Первый этап приема документов завершился 30 июня, к 27 июня родители подали рекордные 34 тысячи заявлений. В 2023 году этот показатель достигал лишь 14 тысяч заявлений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области 6 июля стартует прием заявлений от родителей для записи детей в первый класс не по прописке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минобразования. «Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Информация указана в приказе Минпросвещения РФ от 2 сентября 2020 года № 458. Первоочередная запись будущих первоклассников в выбранную школу осуществляется по прописке. Первый этап приема документов завершился 30 июня, к 27 июня родители подали рекордные 34 тысячи заявлений. В 2023 году этот показатель достигал лишь 14 тысяч заявлений.