Страны ШОС договорились сотрудничать в области ядерных технологий

04 июля 2024 в 14:23 Размер текста - 17 +

Декларация, подписанная на саммите в Астане, предписывает сотрудничество государств-членов ШОС Фото: Екатерина Лазарева Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут совместно работать в области ядерных технологий гражданского назначения. Об этом говорится в декларации, которая была подписана на саммите в Астане лидерами стран ШОС. Новость по теме Беларусь вступила в ШОС: что нужно знать об организации «Заинтересованные государства-члены, сделавшие выбор в пользу использования ядерной энергии гражданского назначения, будут развивать сотрудничество на добровольных и взаимно согласованных условиях», — предписывает декларация, она опубликована на сайте Кремля . Этот пункт является одним из многих, содержащихся в документе. Сотрудничество государств затронет следующие области: инновации, исследования, разработки и внедрение ядерных технологий гражданского назначения. Все перечисленное будет осуществляться в соответствии с национальными законодательствами каждой страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут совместно работать в области ядерных технологий гражданского назначения. Об этом говорится в декларации, которая была подписана на саммите в Астане лидерами стран ШОС. «Заинтересованные государства-члены, сделавшие выбор в пользу использования ядерной энергии гражданского назначения, будут развивать сотрудничество на добровольных и взаимно согласованных условиях», — предписывает декларация, она опубликована на сайте Кремля. Этот пункт является одним из многих, содержащихся в документе. Сотрудничество государств затронет следующие области: инновации, исследования, разработки и внедрение ядерных технологий гражданского назначения. Все перечисленное будет осуществляться в соответствии с национальными законодательствами каждой страны.