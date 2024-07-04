Страны ШОС договорились сотрудничать в области ядерных технологий

Декларация, подписанная на саммите в Астане, предписывает сотрудничество государств-членов ШОСФото: Екатерина Лазарева
Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут совместно работать в области ядерных технологий гражданского назначения. Об этом говорится в декларации, которая была подписана на саммите в Астане лидерами стран ШОС.
«Заинтересованные государства-члены, сделавшие выбор в пользу использования ядерной энергии гражданского назначения, будут развивать сотрудничество на добровольных и взаимно согласованных условиях», — предписывает декларация, она опубликована на сайте Кремля. Этот пункт является одним из многих, содержащихся в документе.
Сотрудничество государств затронет следующие области: инновации, исследования, разработки и внедрение ядерных технологий гражданского назначения. Все перечисленное будет осуществляться в соответствии с национальными законодательствами каждой страны.
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Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут совместно работать в области ядерных технологий гражданского назначения. Об этом говорится в декларации, которая была подписана на саммите в Астане лидерами стран ШОС. «Заинтересованные государства-члены, сделавшие выбор в пользу использования ядерной энергии гражданского назначения, будут развивать сотрудничество на добровольных и взаимно согласованных условиях», — предписывает декларация, она опубликована на сайте Кремля. Этот пункт является одним из многих, содержащихся в документе. Сотрудничество государств затронет следующие области: инновации, исследования, разработки и внедрение ядерных технологий гражданского назначения. Все перечисленное будет осуществляться в соответствии с национальными законодательствами каждой страны.