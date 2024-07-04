04 июля 2024

Суд наказал жителя ХМАО из-за аватарки в мессенджере

Суд оштрафовал жителя ХМАО за аватарку с флагом террористической организации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд оштрафовал жителя ХМАО за аватарку с флагом террористической организации
Суд оштрафовал жителя ХМАО за аватарку с флагом террористической организации Фото:

Сургутский городской суд оштрафовал жителя на тысячу рублей из-за аватарки в мессенджере WhatsApp, на которой был изображен флаг террористической организации «Имарат Кавказ» (запрещена в России). Об этом сообщается в картотеке суда.

«Исмаилова Р. А. признать виновным в совершении административного правонарушения. <…]> Назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей без конфискации», — сообщается в базе данных.

Осужденный установил в качестве аватарки в мессенджере изображение флага террористической организации. Суд признал его действия публичным демонстрированием экстремистской символики.

Ранее суд наказал жителя ХМАО за демонстрацию нацистской символики. Ему присудили штраф в 1000 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сургутский городской суд оштрафовал жителя на тысячу рублей из-за аватарки в мессенджере WhatsApp, на которой был изображен флаг террористической организации «Имарат Кавказ» (запрещена в России). Об этом сообщается в картотеке суда. «Исмаилова Р. А. признать виновным в совершении административного правонарушения. <…]> Назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей без конфискации», — сообщается в базе данных. Осужденный установил в качестве аватарки в мессенджере изображение флага террористической организации. Суд признал его действия публичным демонстрированием экстремистской символики. Ранее суд наказал жителя ХМАО за демонстрацию нацистской символики. Ему присудили штраф в 1000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...