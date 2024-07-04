Суд наказал жителя ХМАО из-за аватарки в мессенджере

Сургутский городской суд оштрафовал жителя на тысячу рублей из-за аватарки в мессенджере WhatsApp, на которой был изображен флаг террористической организации «Имарат Кавказ» (запрещена в России). Об этом сообщается в картотеке суда.
«Исмаилова Р. А. признать виновным в совершении административного правонарушения. <…]> Назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей без конфискации», — сообщается в базе данных.
Осужденный установил в качестве аватарки в мессенджере изображение флага террористической организации. Суд признал его действия публичным демонстрированием экстремистской символики.
Ранее суд наказал жителя ХМАО за демонстрацию нацистской символики. Ему присудили штраф в 1000 рублей.
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