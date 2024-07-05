05 июля 2024

Синоптики объявили, когда в Челябинск придет похолодание. Скрин

В Челябинске с 17 июля ожидаются дожди и понижение температуры
© Служба новостей «URA.RU»
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Прохладная погода с осадками придет в Челябинск с 17 июля Фото:

Понижение дневной температуры до 21 градуса ожидается в Челябинске с 17 июля. При этом каждый день до конца месяца прогнозируются осадки. Об этом сообщается на сайте «Гисметео».

«В Челябинске в предстоящую неделю дневная температура в среднем будет достигать 26 градусов. С 17 июля последует понижение до 21 градуса. Ожидаются продолжительные и кратковременные дожди», — следует из долгосрочного прогноза метеорологов.

Ночные температуры при этом будут на уровне 13-14 градусов. Аналогичная погода предполагается и в первые дни августа.

Ранее челябинцев предупредили о жаркой погоде с 3 по 12 июля. Воздух в эти дни будет прогреваться до 30 градусов.

Вторая половина июля в Челябинске выдастся дождливой
Вторая половина июля в Челябинске выдастся дождливой

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Понижение дневной температуры до 21 градуса ожидается в Челябинске с 17 июля. При этом каждый день до конца месяца прогнозируются осадки. Об этом сообщается на сайте «Гисметео». «В Челябинске в предстоящую неделю дневная температура в среднем будет достигать 26 градусов. С 17 июля последует понижение до 21 градуса. Ожидаются продолжительные и кратковременные дожди», — следует из долгосрочного прогноза метеорологов. Ночные температуры при этом будут на уровне 13-14 градусов. Аналогичная погода предполагается и в первые дни августа. Ранее челябинцев предупредили о жаркой погоде с 3 по 12 июля. Воздух в эти дни будет прогреваться до 30 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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