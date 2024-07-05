Понижение дневной температуры до 21 градуса ожидается в Челябинске с 17 июля. При этом каждый день до конца месяца прогнозируются осадки. Об этом сообщается на сайте «Гисметео».
«В Челябинске в предстоящую неделю дневная температура в среднем будет достигать 26 градусов. С 17 июля последует понижение до 21 градуса. Ожидаются продолжительные и кратковременные дожди», — следует из долгосрочного прогноза метеорологов.
Ночные температуры при этом будут на уровне 13-14 градусов. Аналогичная погода предполагается и в первые дни августа.
Ранее челябинцев предупредили о жаркой погоде с 3 по 12 июля. Воздух в эти дни будет прогреваться до 30 градусов.
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