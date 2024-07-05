Природа Погода Синоптики объявили, когда в Челябинск придет похолодание. Скрин В Челябинске с 17 июля ожидаются дожди и понижение температуры 06 июля 2024 в 00:12 Размер текста - 17 + Прохладная погода с осадками придет в Челябинск с 17 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Понижение дневной температуры до 21 градуса ожидается в Челябинске с 17 июля. При этом каждый день до конца месяца прогнозируются осадки. Об этом сообщается на сайте «Гисметео». «В Челябинске в предстоящую неделю дневная температура в среднем будет достигать 26 градусов. С 17 июля последует понижение до 21 градуса. Ожидаются продолжительные и кратковременные дожди», — следует из долгосрочного прогноза метеорологов. Ночные температуры при этом будут на уровне 13-14 градусов. Аналогичная погода предполагается и в первые дни августа. Ранее челябинцев предупредили о жаркой погоде с 3 по 12 июля. Воздух в эти дни будет прогреваться до 30 градусов. Вторая половина июля в Челябинске выдастся дождливой Скрин сайта «Гисметео». https://www.gismeteo.ru/weather-chelyabinsk-4565/month/ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Понижение дневной температуры до 21 градуса ожидается в Челябинске с 17 июля. При этом каждый день до конца месяца прогнозируются осадки. Об этом сообщается на сайте «Гисметео». «В Челябинске в предстоящую неделю дневная температура в среднем будет достигать 26 градусов. С 17 июля последует понижение до 21 градуса. Ожидаются продолжительные и кратковременные дожди», — следует из долгосрочного прогноза метеорологов. Ночные температуры при этом будут на уровне 13-14 градусов. Аналогичная погода предполагается и в первые дни августа. Ранее челябинцев предупредили о жаркой погоде с 3 по 12 июля. Воздух в эти дни будет прогреваться до 30 градусов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям