05 июля 2024

В Челябинске в субботу почти в два десятка жилых домов вернется горячая вода

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, смеситель, вода из крана, водоснабжение
Горячая вода появится в 18 многоквартирных домах Челябинска (архивное фото) Фото:

В Челябинске 6 июля устранены повреждения на восьми участках теплосетей. Горячая вода, отключенная из-за аварий, сегодня вернется в 18 многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«МУП „ЧКТС“ 6 июля проведена работа на восьми поврежденных участках теплосетей. В 18 домах, где из-за аварийных ситуаций не было горячей воды, сегодня она появится», — уточняет пресс-служба администрации Челябинска в своем telegram-канале.

Горячая вода вернется в дома по улицам Братьев Кашириных 99б, 101а, 102; Гагарина 45, 47; Громова, 7; Клары Цеткин, 11; Островского 18, 18а; Сони Кривой, 75; Университетская набережная 30, 32, 34, 36а; Чайковского 70, 70а. Также в дома по Свердловскому проспекту, 14 и Шоссе Металлургов, 61а.

На других участках ремонтные работы продолжаются. Мэрия просит жителей Челябинска отнестись с пониманием ко временным неудобствам.

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В Челябинске 6 июля устранены повреждения на восьми участках теплосетей. Горячая вода, отключенная из-за аварий, сегодня вернется в 18 многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе городской администрации. «МУП „ЧКТС“ 6 июля проведена работа на восьми поврежденных участках теплосетей. В 18 домах, где из-за аварийных ситуаций не было горячей воды, сегодня она появится», — уточняет пресс-служба администрации Челябинска в своем telegram-канале. Горячая вода вернется в дома по улицам Братьев Кашириных 99б, 101а, 102; Гагарина 45, 47; Громова, 7; Клары Цеткин, 11; Островского 18, 18а; Сони Кривой, 75; Университетская набережная 30, 32, 34, 36а; Чайковского 70, 70а. Также в дома по Свердловскому проспекту, 14 и Шоссе Металлургов, 61а. На других участках ремонтные работы продолжаются. Мэрия просит жителей Челябинска отнестись с пониманием ко временным неудобствам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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