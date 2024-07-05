В Челябинске в субботу почти в два десятка жилых домов вернется горячая вода

В Челябинске 6 июля устранены повреждения на восьми участках теплосетей. Горячая вода, отключенная из-за аварий, сегодня вернется в 18 многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе городской администрации.
«МУП „ЧКТС“ 6 июля проведена работа на восьми поврежденных участках теплосетей. В 18 домах, где из-за аварийных ситуаций не было горячей воды, сегодня она появится», — уточняет пресс-служба администрации Челябинска в своем telegram-канале.
Горячая вода вернется в дома по улицам Братьев Кашириных 99б, 101а, 102; Гагарина 45, 47; Громова, 7; Клары Цеткин, 11; Островского 18, 18а; Сони Кривой, 75; Университетская набережная 30, 32, 34, 36а; Чайковского 70, 70а. Также в дома по Свердловскому проспекту, 14 и Шоссе Металлургов, 61а.
На других участках ремонтные работы продолжаются. Мэрия просит жителей Челябинска отнестись с пониманием ко временным неудобствам.
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