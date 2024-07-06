06 июля 2024
05 июля 2024

В деревне под Пермью утонул пожилой мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело пермяка было обнаружено в тот же день (архивное фото)
Тело пермяка было обнаружено в тот же день (архивное фото) Фото:

В деревне Заосиново Пермского района утонул мужчина 1951 года рождения. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. 

«В Заосиново на карьере утонул пожилой мужчина. Тело из воды достали спасатели примерно через два часа», — пояснили собеседники агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУ МЧС России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

Ранее на Голубых озерах произошел резонансный инцидент с утонувшим 15-летним подростком. К разбирательству подключились специалисты краевого управления СКР.

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В деревне Заосиново Пермского района утонул мужчина 1951 года рождения. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.  «В Заосиново на карьере утонул пожилой мужчина. Тело из воды достали спасатели примерно через два часа», — пояснили собеседники агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУ МЧС России по Пермскому краю. Ответ ожидается. Ранее на Голубых озерах произошел резонансный инцидент с утонувшим 15-летним подростком. К разбирательству подключились специалисты краевого управления СКР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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