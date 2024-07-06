Тело пермяка было обнаружено в тот же день (архивное фото)
В деревне Заосиново Пермского района утонул мужчина 1951 года рождения. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«В Заосиново на карьере утонул пожилой мужчина. Тело из воды достали спасатели примерно через два часа», — пояснили собеседники агентства.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУ МЧС России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
Ранее на Голубых озерах произошел резонансный инцидент с утонувшим 15-летним подростком. К разбирательству подключились специалисты краевого управления СКР.
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