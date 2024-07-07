В Челябинске умерла экс-судья 18-го арбитражного апелляционного суда Логиновских

Судья Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда в почетной отставке Людмила Логиновских ушла из жизни в Челябинске. Об этом сообщили 8 июля URA.RU в пресс-службе областного арбитража.
«Трудовую деятельность она начала в 1976 году. Совмещая учебу с работой, в 1986 году окончила Свердловский юридический институт. С августа 1992 года Людмила Леонидовна связала свою жизнь с Челябинским областным арбитражным судом. Начинала с должности консультанта, но уже 21 января 1993 года Постановлением Верховного Совета Российской Федерации №42-1 Людмила Леонидовна избрана судьей Арбитражного суда Челябинской области — ее стаж работы превышает 14 лет», — пояснили в пресс-службе.
C мая 2002-го по ноябрь 2004 года Логиновских входила в состав Квалификационной коллегии судей Челябинской области. В 2007 году по указу президента она стала судьей Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда и вышла в почетную отставку в 2016 году.
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