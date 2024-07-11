Половина челябинцев рассчитывает потратить в отпуске до 90 тысяч на человека

«Зарплата.ру»: в отпуске 33% челябинцев собрались экономить на жилье
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы сократят расходы на отпуск в сравнении с предыдущими годами
Челябинцы сократят расходы на отпуск в сравнении с предыдущими годами Фото:

В Челябинске 59% жителей рассчитывают потратить в отпуске не более 90 тысяч рублей. Как 11 июля URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», челябинцы в 2024 году настроены на экономию в отпуске.

"Планируя отпуск, 59% челябинцев намерены уложиться в сумму до 90 тысяч рублей на человека. Проведенное исследование показало, что 47% участников опроса планируют сократить свои отпускные расходы по сравнению с предыдущими годами", — указывает исследование сервиса "Зарплата.ру".

В ходе опроса выяснилось, что основные статьи расходов, на которых жители города стараются экономить, включают аренду жилья (33% ответов), шопинг (17%), экскурсии (14%) и развлечения (10%). Также экономить будут на билетах, транспортных расходах в месте пребывания, питании, сувенирах и мобильной связи. В исследовании приняли участие челябинцы в возрасте от 25 до 55 лет.

Респонденты распределили свои отпускные бюджеты следующим образом: каждый десятый потратит на человека до 30 тысяч рублей, по 15% — до 50 тысяч. В диапазон от 70 до 90 тысяч планирует уложиться каждый пятый. Лишь 10% горожан готовы отдать на отпуск более 150 тысяч рублей на каждого члена семьи.

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В Челябинске 59% жителей рассчитывают потратить в отпуске не более 90 тысяч рублей. Как 11 июля URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», челябинцы в 2024 году настроены на экономию в отпуске. "Планируя отпуск, 59% челябинцев намерены уложиться в сумму до 90 тысяч рублей на человека. Проведенное исследование показало, что 47% участников опроса планируют сократить свои отпускные расходы по сравнению с предыдущими годами", — указывает исследование сервиса "Зарплата.ру". В ходе опроса выяснилось, что основные статьи расходов, на которых жители города стараются экономить, включают аренду жилья (33% ответов), шопинг (17%), экскурсии (14%) и развлечения (10%). Также экономить будут на билетах, транспортных расходах в месте пребывания, питании, сувенирах и мобильной связи. В исследовании приняли участие челябинцы в возрасте от 25 до 55 лет. Респонденты распределили свои отпускные бюджеты следующим образом: каждый десятый потратит на человека до 30 тысяч рублей, по 15% — до 50 тысяч. В диапазон от 70 до 90 тысяч планирует уложиться каждый пятый. Лишь 10% горожан готовы отдать на отпуск более 150 тысяч рублей на каждого члена семьи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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