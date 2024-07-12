Губернатор Текслер назначил первого замминистра челябинского правительства

Первым замминистра министерства образования Челябинской области стала Ольга Статирова. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.
«Назначить Статирову Ольгу Ивановну первым заместителем министра образования и науки Челябинской области. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.
Ранее Статирова работала начальником управления профессионального образования регионального минобра. Место первого зама в нем освободилось, когда занимавший его Виталий Литке возглавил ведомство.
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