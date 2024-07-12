Губернатор Текслер назначил первого замминистра челябинского правительства

Ольга Статирова стала первым заместителем главы минобра Челябинской области
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Поездка Алексея Текслера в Кыштым. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер «отредактировал» состав челябинского минобра Фото:
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Первым замминистра министерства образования Челябинской области стала Ольга Статирова. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

«Назначить Статирову Ольгу Ивановну первым заместителем министра образования и науки Челябинской области. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Ранее Статирова работала начальником управления профессионального образования регионального минобра. Место первого зама в нем освободилось, когда занимавший его Виталий Литке возглавил ведомство.

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Первым замминистра министерства образования Челябинской области стала Ольга Статирова. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. «Назначить Статирову Ольгу Ивановну первым заместителем министра образования и науки Челябинской области. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе. Ранее Статирова работала начальником управления профессионального образования регионального минобра. Место первого зама в нем освободилось, когда занимавший его Виталий Литке возглавил ведомство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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