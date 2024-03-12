Челябинский губернатор назначил нового министра образования

Виталий Литке стал полноправным министром образования Челябинской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.
«Губернатор Текслер назначил министром образования и науки региона Виталия Литке. Ранее он исполнял обязанности главы областного минобра», -сообщили 13 марта URA.RU в пресс-службе правительства региона.
Литке руководил ведомством с февраля в качестве исполняющего обязанности, ожидая согласования в Москве и оформления допуска к сведениям, составляющим гостайну.
На посту главы ведомства он сменил Елену Коузову. Та, в свою очередь, также руководила министерством временно — после отставки летом 2023 года Александр Кузнецова, перешедшего с госслужбы на должность ректора педагогического университета в Челябинске.
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