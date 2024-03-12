12 марта 2024

Челябинский губернатор назначил нового министра образования

Виталий Литке стал министром образования Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Виталий Литке назначен министром образования Челябинской области Фото:
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Виталий Литке стал полноправным министром образования Челябинской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

«Губернатор Текслер назначил министром образования и науки региона Виталия Литке. Ранее он исполнял обязанности главы областного минобра», -сообщили 13 марта URA.RU в пресс-службе правительства региона.

Литке руководил ведомством с февраля в качестве исполняющего обязанности, ожидая согласования в Москве и оформления допуска к сведениям, составляющим гостайну.

На посту главы ведомства он сменил Елену Коузову. Та, в свою очередь, также руководила министерством временно — после отставки летом 2023 года Александр Кузнецова, перешедшего с госслужбы на должность ректора педагогического университета в Челябинске.

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Виталий Литке стал полноправным министром образования Челябинской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. «Губернатор Текслер назначил министром образования и науки региона Виталия Литке. Ранее он исполнял обязанности главы областного минобра», -сообщили 13 марта URA.RU в пресс-службе правительства региона. Литке руководил ведомством с февраля в качестве исполняющего обязанности, ожидая согласования в Москве и оформления допуска к сведениям, составляющим гостайну. На посту главы ведомства он сменил Елену Коузову. Та, в свою очередь, также руководила министерством временно — после отставки летом 2023 года Александр Кузнецова, перешедшего с госслужбы на должность ректора педагогического университета в Челябинске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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