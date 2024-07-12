Путин подписал указ о введении прогрессивной шкалы НДФЛ

12 июля 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

Путин ввел прогрессивную систему НДФЛ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ о введении прогрессивной шкалы НДФЛ. Документ размещен на сайте официального публикования правовых актов. Согласно документу, глава государства узаконил обновленную налоговую систему. Кроме того, президентом был подписан указ о туристическом налоге и взимании с организаций налога на прибыль до 25% с 2025 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении прогрессивной шкалы НДФЛ. Документ размещен на сайте официального публикования правовых актов. Согласно документу, глава государства узаконил обновленную налоговую систему. Кроме того, президентом был подписан указ о туристическом налоге и взимании с организаций налога на прибыль до 25% с 2025 года.