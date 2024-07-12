Путин подписал указ о введении прогрессивной шкалы НДФЛ

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин ввел прогрессивную систему НДФЛ Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении прогрессивной шкалы НДФЛ. Документ размещен на сайте официального публикования правовых актов.

Согласно документу, глава государства узаконил обновленную налоговую систему. Кроме того, президентом был подписан указ о туристическом налоге и взимании с организаций налога на прибыль до 25% с 2025 года.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о введении прогрессивной шкалы НДФЛ. Документ размещен на сайте официального публикования правовых актов. Согласно документу, глава государства узаконил обновленную налоговую систему. Кроме того, президентом был подписан указ о туристическом налоге и взимании с организаций налога на прибыль до 25% с 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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