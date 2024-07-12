Путин ввел прогрессивную систему НДФЛ
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении прогрессивной шкалы НДФЛ. Документ размещен на сайте официального публикования правовых актов.
Согласно документу, глава государства узаконил обновленную налоговую систему. Кроме того, президентом был подписан указ о туристическом налоге и взимании с организаций налога на прибыль до 25% с 2025 года.
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